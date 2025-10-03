دبي: أعلنت شركة "كامل باي"، الشركة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، عن حصولها على الموافقة المبدئية وخدمات (SVF) من مصرف الإمارات المركزي للحصول على أعلى تراخيص في الدولة ضمن فئتي خدمات تخزين القيمة ما يمكّنها من تقديم خدمات دفع متكاملة تشمل الرواتب والمدفوعات التجارية والدفع بالتجزئة.

يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية في مسيرة كامل باي نحو بناء منظومة مالية موثوقة وشاملة، تدعم الشركات بمدفوعات شفافة وفعّالة، وتُمكّن الموظفين من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسهلة.

وباعتبارها شركة إماراتية المنشأ، تفهم كامل باي احتياجات الشركات المحلية وتنوع القوى العاملة التي تخدمها، مما يعزز انسجامها مع رؤية الإمارات 2030 الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والشمول المالي.

حلول متكاملة للشركات والموظفين

وستقدم "كامل باي"حلول دفع متكاملة للأعمال، تتيح لأصحاب العمل إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات الأخرى بسهولة وكفاءة وامتثال، بينما يتمكّن الموظفون من الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد والاستفادة من حزمة من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر بساطة وأماناً وراحة.

دعم التحول الرقمي في الإمارات

وقال حسين القمزي، رئيس مجلس الإدارة: “تؤكد هذه الموافقة الأولية التزامنا بترسيخ منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار والشمول، بما يتيح تمكين المجتمعات الأقل حظاً ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات".

وأضاف سعدات يعقوب، الشريك المؤسس والمدير: “هذه الموافقة تعكس رؤيتنا في بناء منصة دفع إماراتية موثوقة، وتعزز عزمنا على تبسيط الوصول إلى الخدمات المالية للأعمال والموظفين في مختلف أنحاء الدولة، بما يدفع أجندة النمو الشامل للإمارات قدماً".

ومن جانبه، قال إحسان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: "نسعى من خلال هذه الموافقة إلى تبسيط إدارة المدفوعات للشركات، وتمكين الموظفين من الحصول على خدمات مالية موثوقة وميسّرة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للابتكار والشمول".

الحوكمة وحماية العملاء

كما أضاف زيشان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التقني: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بأعلى معايير التنفيذ المنضبط، والبنية التحتية الآمنة، والحَوْكمة الرشيدة، وحماية العملاء ونركز حالياً على توسيع هذه المعايير لخدمة الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات بشكل أفضل".

يؤكد هذا الإنجاز التزام كامل باي بدعم الشركات بكفاءة وشفافية، وتمكين الموظفين بالشمول والطمأنينة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في الابتكار المالي والنمو الرقمي.

نبذة عن الشركة:

شركة كامل باي هي شركة فنتك (التقنية المالية) مقرها الإمارات العربية المتحدة، تركز على تعزيز الشمول المالي للشركات والموظفين في كافة إمارات الدولة. وقد تم مؤخراً اختيار شركة كامل باي كفائزة عن دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة التقنية المالية: الخدمات المالية ضمن جوائز التميز التكنولوجي للشرق الأوسط 2025 التي تنظمها مجلة "آسيان بزنس ريفيو"، تقديراً لمساهمتها في تعزيز الشمول المالي.

