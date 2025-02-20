أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرمت كلًا من «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد» Kalyani Strategic Systems LTD، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة «بهارات فورج»، وشركة «إيه إم جينيرال» AM General الأميركية خطابًا للنوايا، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2025 في أبوظبي، وذلك لتوريد مدافع متطورة مصنوعة في الهند إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيما يُعَد أول عملية توريد لمدافع من شركة تصنيع دفاعي هندية إلى الولايات المتحدة على الإطلاق، ويُعَد أيضًا شهادة تؤكد تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين.

تبني «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد» على خبراتها واسعة النطاق في نظم المدفعية وتعاونها السابق مع «إيه إم جينيرال» وتواصل ترسيخ مكانتها كطرف أساسي في صناعة الدفاع على مستوى العالم. وأبرمت الشركة مؤخرًا اتفاقية مع «إيه إم جينيرال» للمشاركة في تطوير مجموعة هائلة من حلول المدفعية من الجيل التالي، بما في ذلك نظم المدافع المحمولة والمقطورة وفائقة الخفة، بعياري 105 ملليمتر و155 ملليمتر.

وقال "بابا كالياني"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «بهارات فورج ليمتد»، على هامش المشاركة في «آيدكس» 2025 في أبوظبي، الذي لا يزال منعقدًا: «يُعَد توريد نظم دفاعية حيوية مصنوعة في الهند إلى الولايات المتحدة أمرًا غير مسبوق! نفخر في «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد» بكوننا الشركة الهندية الأولى التي تورد المدافع إلى الولايات المتحدة. إنها شهادة على إمكانياتنا وتقدمنا الهائل على صعيد تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون مزودًا رائدًا على مستوى العالم لحلول المدفعية. وتؤكد هذه الاتفاقية على ثقة قادة الصناعات الدفاعية على مستوى العالم، ومنهم «إيه إم جينيرال»، في إمكانياتنا وقدراتنا. وتعزز هذه الاتفاقية أيضًا التزامنا بتقديم حلول مبتكرة أثبتت نجاحها في ميادين المعارك لتلبية متطلبات الحروب المعاصرة».

وتنشط «إيه إم جينيرال» في اكتشاف حلول المدفعية من الجيل التالي، باعتبارها رائدة عالمية في المنصات الخاصة بالمركبات العسكرية. وكان لتعاونها السابق مع «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد» في منصات المدفعية الفضل في تمهيد الطريق لهذه الاتفاقية الأشد عمقًا. وقال جون تشاد بورن، نائب الرئيس التنفيذي لدى «إيه إم جينيرال»: «يمثل إبرام خطابا النوايا مع «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد» خطوة هامة على طريق توسيع شراكتنا الاستراتيجية، ذلك أنه بالنظر إلى قدراتها المثبتة في حلول المدفعية والتزامنا المشترك بالابتكار التقني، نرى إمكانية هائلة في جلب حلول المدفعية المتطورة إلى القوات الدفاعية الأميركية. وتتطلع «إيه إم جينيرال» لبحث هذا التعاون مع «مجموعة كالياني» للتمكن في النهاية من توفير إمكانيات متقدمة في حلول المدفعية المحمولة».

وتأتي هذه المبادرة بعد اجتماع دفاعي ثنائي هندي أميركي، وهو ما يعزز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين وجهودهما المشتركة لتوطيد التعاون الصناعي الدفاعي بينهما. وتؤكد هذه الاتفاقية أيضًا التواجد المتنامِ للهند في مجال التصنيع الدفاعي وبروز اسمها كمورد موثوق للأسلحة المتقدمة للأسواق العالمية.

نُبذَة عن «كالياني ستراتيجيك سيستيمز ليمتد»:

(شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «بهارات فورج ليمتد»، تُعَد شركة رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية بالهند وتركز بقوة على البحث والتطوير. وطورت الشركة عددًا من المنصات الأصلية للأسلحة، حلول التنقل المحمية المخصصة للطرق الوعرة والمُنتَجَات العسكرية ذات التكنولوجيا العالية. وتُصَدِّر الشركة بالفعل مُنتَجَاتها المُصَمَّمَة والمُطوَّرَة محليًا كأنظمتها الخاصة بسلاح المدفعية وذخائرها وحلولها الخاصة بالتنقل إلى مختلف دول العالم.

نُبذَة عن «بهارات فورج ليمتد»:

شركة هندية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة «بوني» الهندية، وتُعَد رائدة عالمية تعتمد على التقنية في توفير المكونات والحلول الحساسة المُبتَكَرَة ذات الأداء العالي في مجال السلامة لقطاعات عديدة، تشمل المركبات والطاقة والنفط والغاز والإنشاءات والتعدين والسكك الحديدية والقطاعات البحرية والصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الجوي. وتحظى شركة «بهارات فورج ليمتد» ببصمة عالمية في قطاع التصنيع مع تواجد يمتد عبر خمس دول، وتمتلك أضخم مخزون من المعارف المتعلقة بقطاع التعدين وتوفر لعملائها البارزين المنتشرين جغرافيًا إمكانيات كاملة فيما يتعلق بالخدمات والإمدادات، بدءًا من الفكرة وانتهاءً بتصميم المُنتجَات وصيانتها وتصنيعها واختبارها والتحقق من جودتها.

ولمعرفة المزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الشبكي التالي: www.bharatforge.com

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