الرياض: أعلن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض، عن افتتاح شركة "المجلس التنفيذي"، المزوّد الرائد لمساحات العمل المرنة والفاخرة في آسيا، أول فرع لها في المملكة العربية السعودية. وتوفر الشركة مساحات عمل رفيعة المستوى يقارب امتدادها 36,500 قدم مربع، لتخدم كلًا من الشركات متعدّدة الجنسيات وأصحاب الأعمال المستقلّين، وروّاد الأعمال، والمتخصصين الباحثين عن مساحات عمل مشتركة ومرنة. ويسهم الافتتاح في ترسيخ مكانة كافد باعتباره حاضنة للأعمال والمواهب على مستوى المملكة والمنطقة.

ويسلّط افتتاح الشركة الضوء على المكانة المتنامية لكافد كمركز أعمال نابض بالحياة في المنطقة ووجهة رائدة لروّاد الأعمال والمتخصصين. وتمثل مساحات العمل المشتركة التي افتتحتها الشركة داخل كافد نموذجًا لمستقبل بيئات العمل المرنة، كما تعكس التزام الشركة تجاه المملكة على المدى الطويل ودعمها لمسيرة التحول الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. وتضم الشركة مكاتب خاصة، وقاعات عمل مشتركة، وغرف الاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى غرف لإجراء الاتصالات، وخدمات ضيافة متكاملة، وذلك ضمن بيئة متطورة ومجهّزة بأحدث التقنيات. وتعتمد الشركة تصاميم مرنة تمكّن من تهيئة كل مكتب بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلبات الأعمال، إذ تجمع بين هيكلية المكاتب التقليدية ومرونة مساحات العمل العصرية.

وإلى جانب عملياتها التشغيلية، تضم محفظة شركة "المجلس التنفيذي" 215 فرعًا تنتشر في 35 مدينة عبر 14 سوقًا.

وقال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة تطوير وإدارة مركز الملك عبدالله المالي: "تشهد سوق مساحات العمل المشتركة نموًا ملحوظًا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى ما يقارب 48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ولا سيما في ظلّ ارتفاع طلب الشركات على مساحات العمل المرنة التي توفر مستوى أعلى من التعاون وسهولة التنظيم. وتواكب المملكة هذا النمو المتزايد، حيث ارتفع عدد مساحات العمل المشتركة من حوالي 40 في عام 2018 إلى 251 في ديسمبر 2024، معظمها في العاصمة الرياض. يسعدنا انضمام شركة ‘المجلس التنفيذي‘ إلى مجتمع كافد النابض بالحياة الذي يضم أكثر من 140 شركة، إذ توفر الشركة حلولًا مرنة ومساحات مبتكرة لروّاد الأعمال والمتخصصين المستقلّين. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام كافد بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم مسيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات وازدهارها على اختلاف احجامها".

ويواصل كافد استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات، بدءًا من الشركات متعدّدة الجنسيات ووصولًا إلى الشركات الناشئة وأصحاب العمل المستقلّ الباحثين عن مساحات عمل مرنة وعالية الجودة. وتوفر التصاميم المتكاملة، والمرافق المتطورة، والمجتمع المهني النابض بالحياة داخل كافد فرصًا مثالية لتعزيز التعاون والترابط بين مختلف القطاعات. كما يحتضن كافد أكثر من 140 شركة و19 مقرًا إقليميًا، ويجمع بين المساحات الواسعة وسهولة التنقل ليوفر للأفراد والشركات منصة مثالية للنمو والتواصل البنّاء.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

