دبي، الإمارات: أعلنت شركة “كاسكو للتطوير العقاري”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، عن الإنجاز الرسمي لمشروعها السكني “فولنا باي كاسكو”، الواقع في منطقة الجداف الحيوية والواعدة في دبي.

ويأتي هذا الإعلان ليشكل محطة فارقة في مسيرة الشركة، حيث نجحت في إتمام كافة الأعمال الإنشائية للمشروع قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزامها بمعايير الجودة والانضباط في التنفيذ.

يضم مشروع "فولنا باي كاسكو" 65 وحدة سكنية مصممة بعناية، تتنوع ما بين استوديوهات وشقق (غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم) وإطلالات على خور دبي. يجسد المشروع رؤية الشركة في تقديم تجربة سكنية تدمج بين التصميم المعماري العصري والراحة العملية.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب دبي، مما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى أبرز معالم المدينة، ومنها وسط مدينة دبي (داون تاون)، الخليج التجاري، شاطئ جميرا، ومطار دبي الدولي.

ومنذ إطلاق المشروع في مارس 2025، حافظت "كاسكو" للتطوير العقاري على وتيرة تنفيذ متسارعة بفضل الإدارة المُحكِمة للمشاريع والتميز التشغيلي. وتعتمد ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري العالمي على الالتزام بالجداول الزمنية. وأثبتت الشركة قدرتها ليس فقط على تلبية التوقعات، بل بتجاوزها دون أي تهاون في جودة التشطيبات النهائية والمعايير المعمارية.

أعرب فريق الإدارة في "كاسكو" للتطوير العقاري عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "إن إنجاز مشروع 'فولنا باي كاسكو' قبل موعده هو رسالة ثقة لعملائنا. نحن نؤمن بأن المصداقية في القطاع العقاري تُبنى من خلال الإنجازات الفعلية على أرض الواقع. ومع خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً، يمثل هذا المشروع بداية لمسيرة من المشاريع النوعية التي ستعزز حضورها القوي في السوق."

تواصل الشركة حالياً استكمال الإجراءات الإدارية النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، استعداداً لاستقبال الملّاك وبدء مرحلة التسليم النهائي. وتهدف "كاسكو" للتطوير العقاري من خلال هذه العملية إلى ضمان تجربة تسليم تعكس التزامها طويل الأمد تجاه عملائها وتجاه المشهد المعماري المتطور في دولة الإمارات.

إن النجاح في إتمام مشروع "فولنا باي كاسكو" يرسخ ثقة شركائنا ومستثمرينا، ويمهد لمجموعة من المشاريع متميزة لتكون جزءاً من النسيج العمراني الفريد لمدينة دبي.

نبذة عن مجموعة كاسكو وكاسكو للتطوير العقاري

تأسّست "مجموعة كاسكو" عام 1986، وهي شركة عائليّة تمتلك محفظة أعمال متنوّعة تمتد عبر عدّة قطاعات، يتركّز نشاطها بشكل رئيسي في دولة الإمارات. وتشمل مجالاتها الأساسيّة تجارة النفط والغاز، والخدمات البحريّة والشحن، والنقل والخدمات اللوجستيّة، إلى جانب التطوير العقاري.

وتعمل "كاسكو" للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة "كاسكو"، على تطوير مجتمعات متكاملة تعزّز جودة الحياة، مع تركيز واضح على الجودة والدقّة في أدق التفاصيل. وتلتزم الشركة بتقديم مشاريع تضع رفاه الإنسان في صميم أولوياتها، بما يشمل الجوانب الذهنيّة والجسديّة.

