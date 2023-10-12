دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت شركة "كاسترول" (Castrol)، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة زيوت التشحيم وجزء من مجموعة "بي بيه" (bp group)، عن الهوية المحدّثة لعلامتها التجارية العالمية في الشرق الأوسط.

يتضمّن تحديث العلامة التجارية تغييراً في الشكل والانطباع الذي يربطها بالمستهلكين، ويهدف إلى تسليط الضوء بشكل أفضل على موقعها الفريد في السوق ، وعلى الفرص التي تكتسبها من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

تحافظ هوية العلامة التجارية المحدثة على ألوان "كاسترول" الحمراء والخضراء والبيضاء الشهيرة، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بها، والتي من شأنها أن تساهم بتحسين مدى تذكر العلامة التجارية رقميًا من قبل المستهلكين. .

يتميز الشعار المحدث بتصميم أكثر حداثة وديناميكية وحيوية، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لـ"كاسترول" والسمات التي تميزها عن غيرها، ويهدف إلى توسيع نطاق القبول والاستحسان لدى قاعدة أكثر تنوعًا من العملاء.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال روبرت جيريتسن، المدير العام لشركة "كاسترول" للزيوت في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان: "تمثّل هوية علامتنا التجارية المحدّثة فصلاً مثيرًا في تاؤيخ شركتنا، وتعكس التزامنا المستمر بالاستثمار في المستقبل وخلق فرص نمو جديدة".

وفي إطار تحديث العلامة التجارية، تمّت إضافة هوية صوتية جديدة صُمّمت لتعزيز الشكل والانطباع البصريين الجديدين، مع تصميم الموسيقى والصوت بشكل يثير المشاعر المرتبطة بالسرعة وزخم الاندفاع إلى الأمام والحركة الديناميكية. تعدّ الهوية الجديدة أحد الأصول المستقبلية القوية والمميزة للعلامة التجارية، والتي من شأنها أن تعزّز الوعي بالعلامة ومدى تذكرها من قبل المستهلكين.

تستكشف "كاسترول" الفرص المتاحة لتقديم الحلول والخدمات التي من شأنها أن تكمل أعمالها الأساسية في مجال مواد التشحيم. وتملك الشركة حافظة واسعة من السوائل المتقدمة المخصّصة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك سوائل نقل الحركة والسوائل الحرارية والشحوم الخاصة بالسيارات الكهربائية – "كاسترول أون" (Castrol ON).

كذلك، تخطط شركة "كاسترول" لاستثمار 60 مليون دولار في مركز الاختبار ومختبر التحليل الخاصين ببطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة. وقد تمت الموافقة على سائل التبريد الغاطس "أون" من "كاسترول" لمراكز البيانات من قبل شركة "سبمير" (Submer) لاستخدامه عبر مجموعة منتجاتها.

من جانبه، قال جاياكومار ناتاراجان، مدير التسويق لزيوت "كاسترول" في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان: "لا يقتصر تحديث هوية علامة تجارية معترف بها عالميًا على تغيير مظهرها أو رسالتها فحسب. يتعلق الأمر بتجديد الجوهر الذي تمثّله، والأهمية التي تضطلع بها في عالم اليوم. وتعدّ علامتنا التجارية المتجددة ضرورة استراتيجية تدفع النمو والتميز والنجاح على المدى الطويل".

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لمحة عن "كاسترول"

تعد "كاسترول" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في العالم، وهي جزء من مجموعة "بي بيه" التي تخدم العملاء في قطاعات السيارات والصناعات البحرية والصناعة والطاقة. تعدّ منتجاتها المختلفة التي تحمل علاماتها التجارية معروفة عالميًا بالابتكار والأداء العالي.

للمزيد من المعلومات: www.castrol.com/forward bppress@bp.com