شهدت مدينة الأقصر انعقاد الاجتماع السنوي لموزعي شركة كاسترول لمنطقة شمال وشرق وغرب أفريقيا، وذلك بحضور قيادات الشركة الإقليمية وعدد كبير من الشركاء والموزعين من مختلف الدول الأفريقية، في إطار حرص الشركة على تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد الرؤى المستقبلية لدعم خطط النمو داخل القارة الأفريقية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي في واحدة من أهم المدن التاريخية في مصر تأكيدًا على أهمية السوق المصرية باعتبارها مركزًا استراتيجيًا ومحوريًا لعمليات الشركة في أفريقيا، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز يربط بين مختلف الأسواق الأفريقية.
وصرّحت بسنت مكاوي، المدير الإقليمي لقارة أفريقيا، بأن الهدف من هذا الاجتماع السنوي لا يقتصر فقط على مراجعة الأداء السنوي، بل يمتد أيضًا إلى خلق منصة حقيقية للتواصل المباشر مع شركاء كاسترول في أفريقيا، والاستماع إلى التحديات والفرص على أرض الواقع، والعمل بشكل جماعي على رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وأضافت أن الأسواق الأفريقية تمثل واحدة من أهم الأسواق الواعدة للشركة على مستوى العالم، وهو ما يدفع كاسترول إلى مواصلة الاستثمار في تطوير شبكات التوزيع وتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع الموزعين المحليين، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وزيادة الوصول إلى العملاء في مختلف الدول.
وشهد الاجتماع أيضًا جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تناولت مستقبل قطاع الزيوت ومواد التشحيم في أفريقيا، والتغيرات المتسارعة في احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع.
كما تم تكريم عدد من الشركاء والموزعين المتميزين تقديرًا لجهودهم في تحقيق نتائج قوية خلال العام الماضي، ولدورهم في دعم انتشار العلامة التجارية وتعزيز ثقة العملاء في منتجات كاسترول داخل الأسواق الأفريقية.
