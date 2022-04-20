أعلنت كاسبرسكي اليوم عن افتتاح مكتب في المملكة العربية السعودية ليضاف إلى شبكة مكاتبها العالمية المتنامية. وتعمل الشركة المتخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية في 200 دولة وإقليم ولديها 34 مكتبًا موزعة في أكثر من 30 دولة. المقر الجديد للمكتب سيكون في الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية احتلّت المرتبة الأولى في جاهزية الأمن الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لمؤشر الأمن الرقمي العالمي. وقدّمت المملكة "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني" لتعزيز الجهود المبذولة لبناء بنية تحتية قوية للأمن الرقمي. لكن تنفيذ البلاد لمبادرات الاستعداد للمستقبل عبر اتباع نهج يقوم على الرقمنة في المقام الأول، يؤدي إلى زيادة الاعتماد على تقنيات اتصالات الجيل الخامس وعالم الإنترنت النترابط والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يزيد اهتمام مجرمي الإنترنت ويمهّد أمامهم سبلًا جديدة لشنّ الهجمات الموجهة ورفع مستوى التهديدات الرقمية.

وبهذه المناسبة، أكّد يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، أهمية افتتاح مكتب في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى كونها سوقًا رئيسة ومركزًا دوليًا للأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقال: "تتطوّر التهديدات الرقمية باستمرار، ومن شأن افتتاح مكتب لنا في السعودية أن يساهم في ضمان حصول عملائنا وشركائنا في المملكة على أفضل حلول الأمن الرقمي لحماية أعمالهم وبُناهم التحتية، كما أن هذه الخطوة كفيلة بتأكيد التزامنا الراسخ بوضع خبراتنا أمام الشركات والمؤسسات في المنطقة والحرص على دعمها في مساعيها نحو تعزيز قدراتها على الصمود في مجال الأمن الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة".

من جهته، قال محمد هاشم، المدير العام لكاسبرسكي في السعودية والبحرين، إن المملكة العربية السعودية لا تزال تمثل "سوقًا ذات أولوية" لكاسبرسكي في المنطقة، موضحًا أن إحراز الدولة مزيدًا من التقدّم في تنفيذ أجندتها للابتكار والرقمنة، يفرض الحاجة إلى وضع الأمن الرقمي في موقف قوي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا أدركت الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات أهمية الأمن الرقمي، واستطاعت التكيّف مع متطلباته واستثمرت في حلوله المتقدمة ذات الإمكانيات الحقيقية. وأضاف: "ينصبّ وجودنا والتزامنا وتركيزنا في المملكة على مدّ المؤسسات بالقوّة والخبرة والمعرفة لتمكينها من الوفاء بوعودها بالحفاظ على سلامة العملاء وأمنهم".

وكانت حلول كاسبرسكي اكتشفت وحظرت ما يقرب من 124 مليون تهديد رقمي في المملكة العربية السعودية في العام 2021. ويُعد تأسيس هذا مكتب جديد لكاسبرسكي في المملكة محطة إنجاز مهمة على الطريق التي رسمتها الشركة لحماية أكثر من 400 مليون مستخدم و240,000 من عملائها من الشركات في جميع أنحاء العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

شويتا فرنانديز – شركة غولن، دبي على +971 4 332 3308

KasperskyTeam@golin-mena.com