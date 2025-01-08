تم تصنيف كاسبرسكي ضمن رواد التكنولوجيا لعام 2024 من قبل أداة ™SPARK Matrix، والتابعة لشركة Quadrant Knowledge Solutions. حيث حصلت الشركة على اللقب في فئات الخدمات الأمنية المُدارة، والأدلة الجنائية الرقمية، والاستجابة للحوادث، حيث حصلت على تقييمات عالية عبر معايير التميز التكنولوجي والتأثير على الزبائن.

تتوقع شركة GrandView Research أن يسجل سوق الخدمات الأمنية المُدارة العالمية معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15.4% بين عامي 2022 و2030. ويأتي هذا النمو نتيجةً للتطور المستمر لمشهد التهديدات السيبرانية، بجانب نقص المتخصصين في مجال أمن المعلومات. وفي هذه البيئة الصعبة، تواجه الشركات صعوبةً في مراقبة جميع عمليات القياس عن بُعد وإدارة حلول الأمن السيبراني بموارد وخبرات داخلية محدودة، مما يؤدي لاتجاه متزايد نحو الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الوظائف.

توفر أداة SPARK Matrix من Quadrant Knowledge Solutions للشركات معلومات استراتيجية بشأن الموردين وقدراتهم من خلال تقديم تحليل مفصل لديناميكيات سوق الأمن السيبراني العالمي، والاتجاهات الرئيسية، ومشهد الموردين، والموقع التنافسي.

خلال عام 2024، منح الباحثون الخدمات الأمنية المُدارة لشركة كاسبرسكي جائزةً تقديراً لقدراتها الشاملة في المراقبة الأمنية، وإدارة التهديدات، والتعامل مع الحوادث، بجانب قدرتها على تعزيز الفاعلية التشغيلية، وضمان الحماية المستمرة عبر بيئات متنوعة لتكنولوجيا المعلومات. كما أشادوا بقدرات حل Kaspersky Incident Response المتميزة في تغطية كامل دورة التحقيق في الحوادث والقضاء على التهديدات التي تواجه أي منظمة.

علق فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس مركز الخبرة التجارية لدى كاسبرسكي، قائلاً: «نحن ممتنون للتقدير الذي حصلت عليه خدمات الأمن المُدار والاستجابة للحوادث من Quadrant Knowledge Solutions. إذ نشارك في تقييمات شاملة مثل هذه للتحقق بشكل مستقل من أن خدماتنا تتمتع بالقدرات القوية اللازمة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية، ومنعها، واكتشافها، والاستجابة لها، وبالتالي تمكين الشركات من حماية جميع مواردها بشكل شامل.»

قال سانجاي كومار، محلل بمجموعة Quadrant Knowledge Solutions: «تتمتع كاسبرسكي بمكانة قوية في مجال الاستجابة للحوادث وخدمات الأمن المُدار، والتي تمتد عبر مجالات رئيسية مثل حماية النقاط الطرفية، وأمان السحابة الهجينة، واكتشاف التهديدات المتكاملة. وتستفيد مجموعة منتجات كاسبرسكي من إضافة قدرات مثل مراقبة التهديدات الاستباقية، والرؤى المستندة لمعلومات التهديدات، وتحسين مركز العمليات الأمني، وخدمات الجاهزية للحوادث. وتتوافق هذه العروض مع احتياجات المؤسسات للحماية المستمرة والفاعلية التشغيلية في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد. لقد أدت قدرة كاسبرسكي على معالجة التحديات الأمنية المتنوعة، مع الحفاظ على مستويات عالية من التميز في الخدمة والتأثير على الزبائن لجعل الشركة رائدةً في أداة ™SPARK Matrix.»

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

نبذة عن مجموعة Quadrant Knowledge Solutions

شركة Quadrant Knowledge Solutions هي شركة استشارية عالمية تركز على مساعدة العملاء في تحقيق أهداف تحول الأعمال الخاصة بهم عبر خدمات استشارية للأعمال الاستراتيجية والنمو. تتمثل رؤيتنا في شركة Quadrant Knowledge Solutions بأن نصبح جزءاً أساسياً من أعمال عملائنا كشريك معرفي استراتيجي. تم تصميم مخرجات أبحاثنا واستشاراتنا لتوفير معلومات شاملة ورؤى استراتيجية لمساعدة العملاء على صياغة استراتيجيات النمو للاستمرار والازدهار في بيئات الأعمال دائمة التغير. لمزيد من الأبحاث المتاحة، يرجى زيارة https://qksgroup.com/

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