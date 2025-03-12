الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "كارير الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كارير جلوبال كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: CARR)، الرائدة عالمياً في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، عن افتتاح أحدث مراكزها لتجربة العملاء في مدينة الدمام، في حفل ضم عدداً من عملاء الشركة ومسؤوليها وفريق العمل، لتؤكد التزامها في دفع عجلة الابتكار والتميز في المملكة والمنطقة.

ويمثل مركز تجربة عملاء "كارير" في الدمام خطوة مهمة في رؤية الشركة لتعزيز المعرفة الصناعية والكفاءة الفنية في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على التزامها بتطوير القطاع الصناعي وتبادل المعرفة. وسيخدم هذا المركز التدريبي الرائد شركاء "كارير" وعملائها، والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد تم تصميم المركز الجديد لتوفير التدريب العملي والمعرفة المتعمقة حول تقنيات التدفئة والتهوية والتبريد المتقدمة من "كارير". ويقدم المركز دورات منظمة وعروض توضيحية عملية وورش عمل بقيادة خبراء في المجال. وسيتمكن الشركاء والعملاء من خلال المركز من تعزيز مهاراتهم وتمكين ريادتهم في صناعة سريعة التطور. كما سيتعاون المركز مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج متخصصة لتزويد الجيل المقبل من أصحاب الاختصاص في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالمعرفة والخبرات الأساسية.

المدير العام لشركة "كارير الشرق الأوسط" طوني جبور أكد على التزام "كارير" الدائم في تمكين شركائها وعملائها بأحدث المعارف والابتكارات التقنية. وقال: "يعكس إطلاق مركز تجربة العملاء في الدمام تفانينا في تعزيز القدرات التقنية في المنطقة ودعم مستقبل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المملكة العربية السعودية."

كما يقدم المركز أحدث منتجات وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من "كارير"، ما يُتيح للعملاء تجربة التقنيات والابتكارات المتطورة التي تقدمها "كارير" بشكل مباشر، ويساعدهم على اتخاذ قرارات واضحة بشأن احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بهم.

بدوره قال المدير العام لشركة "كارير السعودية" سلمان ذبيان: "تُعد هذه المنشأة الجديدة مركزاً للتميز والابتكار، نقدم من خلالها أفضل عمليات التدريب والموارد لشركائنا وعملائنا". وأضاف: "من خلال توسيع خبراتنا لتشمل المؤسسات التعليمية، فإننا نعزز أيضاً تنمية المواهب وإعداد قادة المستقبل في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء".

نبذة عن كارير

تلتزم "كارير جلوبال كوربوريشن"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، بإيجاد حلول مبتكرة تهم الناس وتلبي احتياجاتهم، وتحافظ على كوكبنا للأجيال المقبلة.

منذ البداية، كنا رائدين في اختراع تقنيات وصناعات جديدة تماماً. اليوم، نواصل الريادة من خلال قدرات بشرية عالمية المستوى ومتنوعة تضع العميل في صلب اهتماماتها، وفي كل ما نقوم به.

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