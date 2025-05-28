

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كارنت غلوبال" الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، التابعة لشبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية، عن تعيين خمس مواهب جديدة خلال الشهرين الماضيين لتعزيز فريق العمل لديها وتوسيع قدراتها التخصصية، في أعقاب توقيعها اتفاقيات خدمات مع عددٍ من العملاء البارزين على مستوى المنطقة.

وانضم نيك واتكنز، محرر الأخبار السابق في شبكة الإذاعة العربية ومساهم في صحيفتي "ذا ناشيونال" و"جلف نيوز"، إلى الفريق ليشغل منصب محرر أول، حيث يتولى قيادة استراتيجيات السرد والإعلام المكتسب.

كما انضم محمد السيد إلى الفريق كمدير لحسابات العملاء من شركة "جامبيت للاتصال"، بينما التحقت آية خدام بمنصب تنفيذي أول بعدما اكتسبت خبرة كبيرة من عملها لدى "برازن مينا". وتم تعيين آستا كوروب، خريجة جامعة مردوك والحائزة على جائزة "أفضل حملة طلابية" من جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط، بمنصب تنفيذي مبتدئ، فيما تباشر سهيلة أسامة مهامها كمنسقة حسابات من مصر.

وتعليقاً على انضمام هذه المواهب الجديدة، قال بيتر جاكوب، الرئيس التنفيذي لشركة "كارنت غلوبال" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "وضعنا هدفاً واضحاً، منذ انطلاق مسيرتنا قبل أقل من ثلاثة أعوام، وهو أن نعمل بطريقة جديدة ومبتكرة، مبنية على عقلية منطقية تضع الإنسان في قلب كل ما نقوم به".

وتتعاون "كارنت غلوبال" مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية في المنطقة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ونيو بالانس والقرية العالمية وروكسي سينما وكرافت هاينز وبنتلي وبوجاتي وجيمنيشن وغيرها.

وأضاف جاكوب قائلاً: "نحن نسعى، في إطار رؤيتنا لإعادة تعريف مفهوم الوكالة التي تركز على الإعلام المكتسب في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم عروض وخدمات متخصصة تتميز عن المنافسين، حيث نتبنى نهجاً غير تقليدي في توزيع الأخبار، ونعمل بروح جماعية لتقديم أفكار متكاملة تركز على التأثير الفعلي. ولذا نمنح أعضاء فريقنا المبتدئين مساحة حقيقية للنمو، بعيداً عن إثقالهم بالتقارير، ونعزز مهاراتهم القيادية، إذ نهدف لتقديم بيئة العمل الأفضل، وأن نكون شركاء حقيقيين لعملائنا".

هذا وكانت "كارنت غلوبال" قد حصدت مؤخراً جائزة وكالة العام من PRWeek في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل حملة في الشرق الأوسط من PRWeek وEMEA SABRE للسنة الثانية على التوالي. وتجمع الوكالة في نهجها بين اتساع الانتشار والعقلية الطموحة للوكالات الكبرى، وسرعة التحرك وشغف فرق الوكالات الأصغر حجما والأكثر مرونةً. كما حصدت الشركة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أكثر من 35 جائزة في قطاع العلاقات العامة، فيما تم إدراجها ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط لعام 2024–2025، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل دعم للصحة النفسية في مجال العلاقات العامة.

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