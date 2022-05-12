"كارفور جورميه" يزود عملائه بتجربة تسوق استثنائية للاختيار ما بين أكثر من 7000 منتجات فريدة من نوعها، عالية الجودة وبقيمة ممتازة.

القاهرة، مصر: أعلنت "كارفور" التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، عن افتتاح "كارفور جورميه" المتجر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط في داون تاون القطامية بالتجمع الخامس، وبمفهومه الجديد يهدف المتجر إلى تزويد المجتمع المصري بتجارب تسوق استثنائية من خلال العروض المميزة على منتجاته الحصرية وحرفية وخدمات عالية الجودة.

ومع أكثر من 7000 منتج يمكن الاختيار من بينها، يجعل "كارفور جورميه" من المذاق والتغيير سهلاً من خلال التخصص في المنتجات الطازجة وبأسعار معقولة. ويعزز المتجر الجديد رحلة العملاء من خلال عروض المنتجات المبتكرة ومن خلال خدمات التكنولوجيا المتطورة ، بما في ذلك نظام الدفع الذاتي لإضفاء المزيد من سرعة والراحة.

وافتتح "كارفور جورميه" كل من هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، وفيليب بيجييون ، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" وأعضاء آخرين في فريق القيادة العليا في "ماجد الفطيم للتجزئة"، وذلك في 11 مايو.

وقال فيليب بيجييون، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نتشرف بافتتاح أول متجر "كارفور جورميه" في المنطقة، ويأتي ذلك كجزء من مهمتنا المستمرة لتزويد عملائنا بالمزيد من الخيارات أثناء قيامهم بعمليات التسوق. وانطلاقاً من موقعها الرائد في مجال البيع بالتجزئة، ، تلتزم "كارفور" بتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق ودعم أنماط الحياة الإيجابية".

و من خلال إعطاء الأولوية لمفهوم المتاجر ذات التصاميم الحديثة التي تقدم المنتجات عالية الجودة. تُظهر "كارفور جورميه" التزام العلامة التجارية بتوفير تجربة تسوق لا مثيل لها. ويشكل افتتاح المتجر الجديد دلالة واضحة على مساهمات "كارفور" المستمرة في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي والسعي إلى الدفع بمبيعات التجزئة إلى الأمام.

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