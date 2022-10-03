كاراكال تدعم التدريب في ميادين رماية حديثة في أبوظبي

المبادرة تتطلع إلى بناء جيل من الرماة المهرة في الإمارات للوصول إلى آفاق جديدة من المنافسة دولياً

أبوظبي: وقعت كاراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لـ ايدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في العالم، مبادرة مع مجموعة "إنترناشيونال جولدن جروب" ومجموعة الفرسان القابضة، لتعزيز وتطوير هواة رياضة الرماية المحليين.

وتم توقيع المبادرة في 2 أكتوبر خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، ضمن إطار عمل للشركات الثلاث للتعاون في تشجيع المواطنين على تطوير وصقل مهاراتهم في رياضة الرماية. وتم التوقيع من قبل حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال، وخليفة البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنترناشيونال جولدن جروب"، وسلطان الكعبي نيابة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة.

وسيسهم منتجع الفرسان الرياضي الدولي في تسهيل عملية التدريب بالإضافة إلى توفير بيئة مشجعة لهواة الرماية.

وقال العامري: "نحن فخورون بأن نشارك في هذه المبادرة وأن يكون لنا دور مهم في بناء جيل من المحترفين الإماراتيين القادرين على المنافسة في مسابقات الرماية على الساحة الدولية. وتتماشى أساليب تعليم الرماية والمرافق الحديثة التي يوفرها منتجع الفرسان مع أرقى المعايير الأولمبية. من جانبها، ستدعم كاراكال المبادرة في منتجع الفرسان، حيث ستوفر نخبة من المحترفين للمتحمسين على جميع المستويات الخدمات اللازمة لتعلم هذه الرياضة مع الالتزام بجميع تدابير السلامة".

وتهدف المبادرة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية لتشكيل ودعم فرق الرماية التي تمثل دولة الإمارات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية لرياضة الرماية.

وسيتم تقديم التدريب على استخدام المسدس والبندقية وأسلحة الصيد بمختلف ميادين الرماية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بالإضافة إلى تثقيف الشباب بشأن إجراءات السلامة والأمان في استخدام الأسلحة النارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام حاويات الرماية المتنقلة في الفعاليات الوطنية والترفيهية كمحفز لتنمية الرياضة في دولة الإمارات.

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نبذة عن كاراكال

تأسست كراكال في عام 2007، وهي شركة إقليمية ودولية رائدة في مجال الأسلحة الصغيرة عالية الأداء. تقوم الشركة بتصميم، وهندسة، وابتكار، وتصنيع أسلحة نارية أثبتت فعاليتها في إنفاذ القانون ودعم القوات الأمنية والعسكرية، مع إرث يمتد لأكثر من 15 عاماً في الإنتاج.

تشمل مجموعة منتجات كاراكال المسدسات والمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية وبنادق القنص بمختلف العيارات. وتنعكس خبرة كاراكال في جودة وأداء وموثوقية مجموعتها المتنامية من الأسلحة، بما في ذلك أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب بالإضافة إلى متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات وخارجها.

كاراكال تابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة ضمن مجموعة ايدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تُصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.