الكويت: أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، اليوم عن تثبيت كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني للشركة طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "BBB" و"A3" على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت كابيتال انتليجنس إلى أن معظم الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم عانت من تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأرباح والعائدات خاصة في الربع الأول من عام 2020. على الرغم من استعادة الأسواق لمعظم الخسائر في الأرباع اللاحقة، إلا أن الأسواق استمرت متراجعة خلال العام. وسجلت كامكو إنفست خسارة خلال عام 2020 لتتحول إلى الربحية في العام 2021 محققة أداء قوي وأرباح قياسية.

وسلطت كابيتال انتليجنس في تقريرها على نقطتين ائتمانيتين تدعمان التصنيف هما مكانة كامكو إنفست الريادية في السوق وقوة قاعدتها التمويلية والسيولة. لا توجد حالياً لدى الشركة ديون قصيرة الأجل، حيث يتضمن التمويل بشكل أساسي من إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار كويتي وقرض بنكي طويل الأجل بقيمة 5 ملايين دينار كويتي. ومع ذلك، تتمتع كامكو إنفست بمرونة كبيرة في خططها التمويلية حيث أن الأرصدة النقدية الحالية بالإضافة إلى حدود التمويل من البنوك غير المستخدمة تتجاوز بشكل مريح مبلغ السند المستحق.

ولا تزال إحدى نقاط القوة الائتمانية الرئيسية لتصنيفات كامكو إنفست تتمثل في الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء (AUM) في السوق الكويتي، مما يولد تدفقاً كبيراً ومستقراً للإيرادات بالإضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية (IB). في حين ساهم التوسع الجغرافي بشكل محدود إلى حد ما في الأرباح حتى الآن ولكنه يوفر فرصاً كبيرة للمستقبل، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي.

كما تدر إدارة أصول الاستثمار العقاري أتعاب إدارة بصفة منتظمة. وعلى الرغم من محدودية الإيرادات جراء التوسع الجغرافي، إلا انه يوفر فرصاً كبيرة للمستقبل. وتشمل نقاط القوة الائتمانية الرئيسية الأخرى تدني مستوى الديون مقابل حقوق المساهمين، والسيولة المرتفعة ومخاطر إعادة تمويل منخفضة مدعومة بفريق إدارة قوي ومتمرس.

وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلاً، "إن تصنيف كابيتال انتليجنس لشركة كامكو إنفست يؤكد قوة مركزها المالي ونموذج أعمالها والقدرات الإدارية التي تتمتع بها. ويأتي هذا التصنيف عقب الأداء المميز للشركة خلال العام 2021 ونمو حجم الأصول المدارة والتي تعكس قوة نموذج أعمال الشركة والخدمات المقدمة للعملاء."

يذكر أن أرباح كامكو إنفست في العام 2021 بلغت 10.3 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 30.14 فلس) وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.6 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 10.5 فلس). علاوة على ذلك، نمت الأصول المدارة إلى 16 مليار دولار امريكي متأثرة بالأداء المميز للصناديق والمحافظ المدارة لصالح العملاء. وتتمتع كامكو إنفست بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي صحي حيث بلغت حقوق المساهمين 64.5 مليون دينار كويتي مع نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين عند 0.17 مرة ويشكل النقد والنقد المعادل نسبة 25% من إجمالي الأصول كما في 31 مارس 2022.

وختم صرخوه، "نؤكد مجدداً التزامنا التام تجاه جميع أصحاب المصلحة ونسخر جميع إمكانياتنا لتخفيف أضرار الجائحة مع استمرارنا في السعي بشكل فعال لإيجاد فرص استثمارية جديدة لعملائنا."

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نبذة عن كامكو إنفست

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16 مليار دولار أمريكي (كما في 31 مارس 2022) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.