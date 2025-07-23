عملاء المنصة يعتمدون أدوات الذكاء الاصطناعي والاستثمار طويل الأجل في أسهم التكنولوجيا وصناديق المؤشرات

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت منصة "ويو للاستثمار"، المنصة الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات والمملوكة لشركة "القابضة" (ADQ)، عن تحقيق إنجاز استراتيجي بتجاوز قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز المليار دولار أمريكي، وذلك خلال أقل من عامين على انطلاق عملياتها. ويضع هذا الإنجاز "ويو للاستثمار" ضمن قائمة أسرع منصات الاستثمار الرقمي نمواً على مستوى العالم، وعلى قدم المساواة مع أبرز منصات الوساطة الرقمية في مراحل نموها المماثلة.

ومنذ انطلاقها، شهدت منصة "ويو للاستثمار" تطوراً متسارعاً لتلبية احتياجات جيل جديد من المستثمرين، حيث بدأت بتوفير إمكانية الاستثمار في الأسواق الأمريكية، ثم توسّعت لتشمل الأسواق الإماراتية، والأصول الافتراضية، ومحافظ إدارة الثروات. ويعكس هذا النمو المتسارع استجابة المنصة للطلب المتزايد من العملاء، وترسيخ مكانتها كمنصة إماراتية آمنة وموثوقة لبناء الثروات على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال غوراف غانواني، نائب المدير العام في شركة ويو للأوراق المالية ذ.م.م: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بإعادة تصوّر مفهوم الاستثمار ودمجه في الحياة اليومية، حيث ركزنا على تطوير منصة تسهم في جعل الاستثمار أكثر بساطة وذكاءً وسهولة للجميع."

وأضاف: "نؤمن بأهمية تمكين الأفراد من بناء ثرواتهم على المدى الطويل من خلال حلول استثمارية سهلة الاستخدام مع التركيز على توفير الوصول الفوري إلى الفرص الاستثمارية. ومن خلال التكامل بين ويو للاستثمار وتطبيق ويو للأفراد، يمكن للمستخدمين فتح حساباتهم خلال دقائق، والاستثمار مباشرةً عبر التطبيق، والاستفادة من التسوية الفورية لأوامر البيع. ويأتي تفاعل العملاء وتزايد إقبالهم على الاستثمار بمثابة شهادة على الثقة المتنامية في المنصة، بما يشجعنا على مواصلة العمل على توفير تجربة استثمارية أكثر سلاسة وسهولة."

تجدر الإشارة إلى أن منصة ويو للاستثمار قد سجلت منذ بداية العام الجاري حجم أوامر تداول تجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، وسط إقبال متزايد من الجيل الجديد من المستثمرين الذين يتميّزون بالمهارات الرقمية والتركيز على بناء مستقبل مالي مستدام. وعلى صعيد أبرز توجهات الاستثمار على المنصة، أظهر المستخدمون اهتماماً كبيراً بأسهم شركات التقنية الأمريكية، لاسيّما لشركات مثل "إنفيديا" و"تسلا"، في حين حافظت العملات الرقمية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و”إكس آر بي" على مكانتها كخيارات مفضلة، إلى جانب شركات مثل "مايكروستراتيجي" التي تمتلك استثمارات كبيرة في مجال الأصول الرقمية. وشهدت ميزة أوامر الاستثمار المتكررة على المنصة نمواً ملحوظاً، حيث برزت صناديق المؤشرات كخيار مفضل لدى شريحة واسعة من المستثمرين، في مؤشر على تزايد التوجّه نحو الاستثمار المنتظم طويل الأجل.

وتُعد خدمة "ويو للثروات" أحدث الإضافات إلى منصة "ويو للاستثمار" حيث توفر الخدمة محافظ استثمارية مُدارة تهدف إلى دعم المستثمرين الذين يفضلون النهج غير النشط، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. وتتميز الخدمة بإعفاء كامل من الرسوم حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب إمكانية السحب في أي وقت دون فرض أي غرامات، بما يجعل تجربة الاستثمار أكثر سهولة لمختلف شرائح المستثمرين.

ومع التفاعل القوي من العملاء والنمو المتزايد والتوسع المستمر في خدماتها، تواصل منصة "ويو للاستثمار" ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاستثمار في المنطقة، مؤكدةً التزامها بتقديم أدوات ذكية تتيح للأفراد الاستثمار بثقة والمساهمة في تحقيق الرفاهية المالية على المدى الطويل.Top of Form

تخضع منصة "ويو للاستثمار" لإدارة شركة "ويو للأوراق المالية ذ.م.م"، الجهة المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات لتنفيذ وإدارة الاستثمارات عبر المنصة. ويضمن هذا الإطار التنظيمي أن تتم جميع عمليات التداول وخدمات المحافظ الاستثمارية ضمن بيئة آمنة ومتوافقة مع المعايير المعتمدة وتحت إشراف الهيئة.



نبذة عن ويو للأوراق المالية ذ.م.م

تأسست شركة ويو للأوراق المالية ذ.م.م في ديسمبر 2022، وتعمل تحت ملكية شركة "إيه دي كيو للخدمات المالية" ذ.م.م. وقد حصلت الشركة على اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة نشاط الوساطة في التداول بالأسواق الدولية (رخصة رقم: 20200000072)، وإدارة محافظ الأوراق المالية الاستثمارية (رخصة رقم: 20200000165).

وتلتزم شركة ويو للأوراق المالية بأعلى معايير النزاهة والموثوقية والابتكار، مستفيدة من خبرتها المتخصصة لتوفير فرص استثمارية مثالية للأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.

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