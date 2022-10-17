دخلت رحلات، إحدى وكالات السفر عبر الإنترنت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في شراكة مع "قطر للسياحة" وذلك لتنشيط وتشجيع السياحة إليها.

تدعو"رحلات" و "قطر للسياحة" السياح لاستكشاف الفن والعمارة والثقافة وأنشطة المغامرات والمناظر الطبيعية الجميلة من خلال حملات ترويجية تعكس أدلة متعمقة حول كيفية استكشاف أفضل أسرار الدولة. تُظهر بيانات موقع "رحلات" ارتفاعًا حادًا في عمليات الحجز والبحث في المنطقة مع اقتراب مباريات بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ المقرر انطلاقها في الأشهر المقبلة. أيضًا، مع ميزة قطر الفريدة المتمثلة في كونها رحلة طيران تستغرق ٦ ساعات فقط لحوالي ٨٠٪ من سكان العالم، فهي وجهة مفضلة بين المسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف مزيج من الوجهات الثقافية والترفيهية.

وقد أشار السيد بدر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة رحلات بحديثه عن الشراكة بقوله: "نحن متحمسون للتعاون مع قطر للسياحة. غالبًا ما تكون دولة قطر خيارًا مفضلاً للمؤتمرات الكبرى وفعاليات الأعمال، ولكن لها أيضًا جانبًا مختلفًا يجذب المسافرين بغرض الترفيه. بطبيعة الحال كجزء من حملاتنا، نهدف بشكل مستمر إلى الترويج لمختلف الوجهات والأنشطة القادمة التي يمكن للمسافرين استكشافها كجزء من سفرهم وإقامتهم في قطر. تعج المنطقة بالأنشطة التي يمكن للسائحين استكشافها كجزء من إجازات السفر القصيرة مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وقالت السيدة هيا النعيمي، رئيس قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة: "تقدم قطر توازناً دقيقاً بين الحداثة والأصالة، وهو ما يتطلع إليه الزوار القادمين من كافة أنحاء المنطقة. وفي ظل العمل على زيادة المنشآت والمقومات السياحية في قطر من منتزهات ترفيهية مناسبة للعائلات وإقامات فاخرة ووجهات تسوق، نحن على يقين أن قطر سوف تؤكد أنها الوجهة الأكثر امتاعاً على الاطلاق لمئات الآلاف من الزوار القادمين من المنطقة. كما يسرنا أن نتعاون مع موقع رحلات لحجوزات الطيران والفنادق لتسليط الضوء على أفضل ما تقدمه قطر، سواء لقضاء عطلة نهاية أسبوع قصيرة أو إقامة طويلة."

#بياناتشركات

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نبذة عن رحـــلات

تأسست شركة رحلات في عام ٢٠١٤، وهي وكالة السفر عبر الإنترنت الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحجوزات الطيران والفنادق. لقد أحدثت رحلات ثورة في مجال حجوزات السفر من خلال الاستفادة من معرفتها المباشرة بالتحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة. منصة الشركة السلسة، الأسعار التنافسية، دعم العملة المحلية، ميزات توفير الأموال، والعروض التي لا مثيل لها، هي بعض القنوات التي تُسهل تجربة حجز سفر سلسة لكل شخص.

لتحقيق شعار "هان الدرب"، يُجسد النظام البيئي لشركة رحلات مبادئ الاستقرار والسلامة والدعم. وقد انعكس صدى الجهود الدؤوبة لتلبية احتياجات العملاء في الفوز بجوائز وتكريمات بما في ذلك جائزة وكالة السفر عبر الإنترنت الرائدة لعام ٢٠٢١ في الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.rehlat.com

نبذة عن قطر للسـياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.qa

تفاصيل التواصل مع رحلات:

السيد/ عبد الحسن

رئيس قسم الشراكات Abdul.hassan@rehlat.com