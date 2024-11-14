تضم مدوّنة qic.blog مجموعة متجددة من المقالات التثقيفية وتجيب عن تساؤلات الجمهور بخصوص السياقة، والسفر، وغيرها من مواضيع الحياة اليومية في قطر

الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مدوّنتها الرقمية الجديدة، وهي منصة محتوى تثقيفي وتوعوي تهدف من خلالها الشركة إلى نشر ثقافة التأمين في صفوف أفراد المجتمع، وتبسيط فهم عدد من المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية في قطر.

تضم مدوّنة qic.blog مجموعة متجددة من المقالات التثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية، تُغطي محاور متنوعة وتجيب عن تساؤلات الجمهور بخصوص مواضيع مختلفة، تشمل تأمين وتراخيص القيادة والمركبات في قطر، وجديد قطاع السياحة والسفر من وإلى الدولة، ومستجدات التأمين الصحي والرعاية الطبية، فضلاً عن إرشادات عيش حياة يومية ببال مرتاح في قطر. هذا وستُوفر المدوّنة قريباً خدمة "معجم التأمين" الأولى من نوعها في قطر، وهي معجم رقمي متخصص بمجال التأمين، يضُم شروحات مختصرة ودقيقة لأهم وأكثر المصطلحات المستخدمة في عالم التأمين.

وتعليقاً على إطلاق المنصة الجديدة، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين: "يُسعدنا أن نُطلق مدوّنتنا الرقمية الجديدة والأولى من نوعها في قطر كإضافة إلى باقي منصاتنا الرقمية عبر الإنترنت والجوال، وذلك لتمكين الجميع من الفهم الجيد لمتطلباتهم التأمينية، وبالتالي مساعدتهم في اتخاذ قرارات صائبة عند اختيار أنواع التأمين التي تلبي احتياجاتهم، بما يضمن لهم الحماية المالية المثالية وراحة البال التي يستحقونها. نتطلع لمواصلة تطوير منصتنا الجديدة وتوفير خدمات جديدة عبرها، وأنا على يقين تام من أن مدوّنة qic.blog ستكون علامة فارقة في مسارنا نحو نشر وتقوية ثقافة التأمين في قطر."

ولإتاحة الفرصة أمام المدوّنين والكُتّاب المتخصصين في مواضيع تتقاطع مع مجال التأمين، ترحب مدوّنة qic.blog بإسهامات الراغبين في نشر موادهم المكتوبة على المدونة، وذلك بإرسال مقترحاتهم إلى فريق عمل المدونة عبر البريد الإلكتروني hello@qic.online.

نبذة عن شركة قطر للتأمين

شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مُشرف مدته 60 عام في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر وأول وأفضل شركة تأمين رقمية. وبفضل إجمالي الأقساط المُكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 7 مليار ريال قطري.

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