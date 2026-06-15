أصبح بإمكان المسافرين من وإلى قطر إدارة مزيد من احتياجات رحلاتهم عبر تطبيق قطر للتأمين

الدوحة، قطر : أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمات وميزات جديدة متعلقة بالسفر عبر تطبيق قطر للتأمين، وذلك في إطار التزامها بالارتقاء بتجربة المسافرين من وإلى قطر وجعلها أكثر سهولة وراحة.

مع هذا التحديث، أصبح بإمكان عملاء الشركة، ومن خلال تطبيق قطر للتأمين، تحويل نقاط "كُوينز" الخاصة بهم إلى نقاط "أفيوس" من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن للعملاء استخدام النقاط المحوّلة لسداد قيمة تذاكر الطيران، وترقية درجة السفر، والتسوق في السوق الحرة القطرية، مع إمكانية الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 150 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية وشركائها.

من جهة أخرى، صار بإمكان عملاء قطر للتأمين استخدام نقاط "كُوينز" كوسيلة دفع تكميلية عند شراء تأمين السفر للخارج، حيث يمكن للعميل سداد نسبة من قسط التأمين الخاص به باستخدام "الكُوينز" إلى جانب وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر التطبيق، بما يوفر مرونة أكبر في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لرحلات آمنة حول العالم.

ولجعل تجربة السفر أكثر سلاسة، أطلق تطبيق قطر للتأمين خدمة الفنادق، والتي صُممت لتغني المستخدمين عن التنقل بين منصات الحجز المختلفة، وتمنحهم تجربة تجمع بين سهولة الاستخدام والأسعار التنافسية. فبالتعاون مع مزودي خدمات موثوقين ومنشآت فندقية متميزة، تتيح الخدمة للسياح والمقيمين في قطر على حد سواء الوصول إلى خيارات متنوعة وعروض تلائم مختلف الميزانيات وتلبي كل الأذواق، مع ضمان مستويات عالية من جودة الخدمات والضيافة.

في السياق ذاته، أطلق التطبيق ميزة رزنامة الفعاليات كنافذة متكاملة تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على جدول الفعاليات المقامة في الدولة على مدار العام. تم تصميم هذه الميزة لمساعدة المسافرين على تخطيط برنامج إقامة أكثر تنوعاً، من خلال استكشاف الفعاليات التي تتزامن مع فترة وجودهم في الدولة واختيار ما يناسبهم منها عبر منصة رقمية واحدة.

ولتعزيز تجربة ضيوف قطر من السياح، تعاونت قطر للتأمين مع Ooredoo لتوفير شرائح اتصال إلكترونية (eSIM) مجانية لجميع الزائرين عند شراء التأمين الصحي الإلزامي للزائرين عبر المنصات الرقمية للشركة. فبعد إتمام عملية الشراء، سيتلقى كل عميل رابطاً خاصاً لتحميل وتفعيل الشريحة المجانية قبل الوصول إلى قطر، بما يضمن له البقاء على تواصل ومشاركة لحظات زيارته مع العائلة والأصدقاء.

تعليقاً على هذه التحديثات، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "لعلّ أبرز ما ميّز استراتيجيتنا الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية هو انتقالنا من التركيز على تطوير الخدمات التأمينية فقط، إلى توسيع نطاق خدماتنا ليشمل حلولاً غير تأمينية تغطي جوانب أوسع من احتياجات الأفراد اليومية. هذه التحديثات التي أطلقناها اليوم هي امتداد لهذه الرؤية وتجسيد لجهودنا المتواصلة لتمكين عملائنا من السفر بشكل أفضل عبر منصة رقمية واحدة لكل الخدمات."

وأضاف المناعي: "تلتزم قطر للتأمين بالإسهام المستمر في إعادة تعريف الخدمات الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي، ونتطلع إلى مواصلة تطوير منصتنا الرقمية بخدمات مبتكرة ترتقي بتجربة المستخدمين، وتضمن لهم التحكم الكامل في جوانب أوسع من حياتهم اليومية والاستفادة من تجربة رقمية حقيقية عنوانها الكفاءة والمرونة."

جدير بالذكر أن قطر للتأمين توفر مجموعة متنوعة من باقات تأمين السفر التي تغطي مختلف الوجهات، منها باقة "السفر حول العالم" التي تشمل الطوارئ الطبية، وتأخر الرحلات، وفقدان الأمتعة أو جوازات السفر في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. بالنسبة للمسافرين إلى دول منطقة شنغن، تقدم الشركة باقة "السفر إلى أوروبا" المعروفة باسم "تأمين تأشيرة شنغن"، والتي تضمن تغطية طبية تصل إلى 50,000 دولار أمريكي، ما يجعلها خياراً مناسباً ومعتمداً لاستيفاء متطلبات الحصول على تأشيرة شنغن السياحية من قطر.

أما للزوار والسياح الدوليين القادمين إلى قطر، فتتيح الشركة أسرع الحلول الرقمية للحصول على التأمين الصحي الإلزامي في دقيقتين فقط وبأسعار تبدأ من 50 ريال قطري، مع ضمان الحماية المالية لتغطية تكاليف العلاج الطبي الطارئ داخل الدولة.

لمزيد من المعلومات عن قطر للتأمين، يرجى زيارة qic.online. لتحميل تطبيق قطر للتأمين، يرجى زيارة app.qic.online

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وليد بقاس، مسؤول المحتوى والعلاقات العامة

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