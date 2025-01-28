الدوحة، قطر: تُوِّجت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلقب "شركة تأمين العام في قطر" ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين MENA II Awards لسنة 2025. وتم تتويج قطر للتأمين بهذا اللقب للعام الرابع على التوالي خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي، وذلك بحضور ممثلين عن شركات التأمين، والجهات الرقابية والتنظيمية، فضلاً عن وكالات التصنيف من مختلف دول المنطقة.

جاء الفوز بهذه الجائزة المرموقة للإشادة بالاستراتيجية المتميزة لقطر للتأمين، وبالتقدم الذي حققته الشركة نحو إنشاء أول بيئة رقمية متكاملة من تأسيس شركة تأمين في المنطقة. على هذا المستوى، واصلت قطر للتأمين تفوّقها على مدار 12 شهراً الماضية في تقديم مزيد من الحلول التأمينية وغير التأمينية المبتكرة عبر تطبيق الشركة (تطبيق قطر للتأمين)، وبوابتها للخدمات التأمينية عبر الإنترنت (qic.online) وغيرهما من المنصات. ونتيجة لذلك، نجحت قطر للتأمين في تمكين شرائح أكبر من عملائها في قطر وعدد من الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة احتياجاتهم التأمينية، بدءاً من إصدار الوثيقة ووصولاً إلى تسوية المطالبات بسهولة أكثر، مع الاستفادة من تغطيات شاملة تضمن لهم راحة العيش، والقيادة، والسفر ببال مرتاح.

وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "إن الحضور المستمر لقطر للتأمين في أهم التصنيفات والتتويج المتواصل لشركتنا بأرقى الجوائز، مثل جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين، دليل قوي على إسهامنا الكبير في الارتقاء بقطاع التأمين ونجاحنا في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة ككل. يبقى تقديم الأفضل لعملائنا ومنحهم أكثر التجارب سلاسة من أهم أولوياتنا في قطر للتأمين، وهذا هو السر الحقيقي لكوننا شركة التأمين الأكثر ثقة في قطر لما يزيد عن ستة عقود. نلتزم في قطر للتأمين بمكافأة ولاء عملائنا وثقتهم الكبيرة فينا بأفضل الحلول وأكثرها ابتكاراً، وبمساعدة الجميع على تحقيق رفاهيتهم المالية أينما كانوا في قطر، والمنطقة، وحول العالم."

جدير بالذكر أن برنامج جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين MENA II Awards (تسمى سابقاً MENA IR Awards) من أهم برامج الجوائز الخاصة بقطاع التأمين في المنطقة. يقوم البرنامج كل عام بتكريم شركات التأمين الأكثر تميّزاً على مستوى المنطقة، والتي نجحت في تنفيذ استراتيجيات أعمال ناجحة وتقديم حلول مبتكرة لعملائها. يتم تحكيم المرشحين من قبل لجنة تضم رؤساء مجالس إدارة، ورؤساء تنفيذيين، وخبراء من الجمعيات المهنية، والذين يختارون الفائزين بناءً على معايير الابتكار وجودة المنتج، والأداء المالي والنمو، فضلاً عن مستوى رضا العملاء.

نبذة عن شركة قطر للتأمين

شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مُشرف مدته 60 عام في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر وأول وأفضل شركة تأمين رقمية. وبفضل إجمالي الأقساط المُكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 7 مليار ريال قطري.

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