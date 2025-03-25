الدوحة، قطر - تتوقّع شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يحقق الطلب على السفر للخارج خلال عطلة عيد الفطر المبارك نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الإحصائيات الخاصة بشركة قطر للتأمين إلى وجود نمو بنسبة %50 في عدد المسافرين الذين حصلوا بالفعل على تأمين السفر للخارج مع الشركة خلال فترة عطلة العيد وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025، مقارنة بفترة عطلة عيد الفطر لعام 2024.

تواصل أوروبا كونها الوجهة المفضلة لدى حاملي وثائق تأمين السفر من قطر للتأمين، حيث اختار %55 من حملة وثائق السفر السارية خلال عطلة العيد تأمين سفر يغطي بلدان منطقة شنغن الـ 29. وتتصدر بولندا قائمة دول شنغن الأكثر شعبية لدى عملاء الشركة هذا العيد، تليها فرنسا، ثم ألمانيا، ثم كرواتيا، ثم البرتغال. أما خارج منطقة شنغن، فتبقى المملكة المتحدة الوجهة المفضلة للمسافرين الحاملين لوثائق تأمين السفر للخارج من قطر للتأمين خلال عطلة العيد.

وفيما يخص الزائرين القادمين إلى قطر، فإن إحصائيات قطر للتأمين تشير إلى تصدُّر المملكة العربية السعودية، والهند، والجزائر، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي حصل مواطنوها بالفعل على تأمين سفر خاص بزيارة قطر خلال عطلة العيد، بما في ذلك تأمين السفر للقادمين والتأمين الصحي الإلزامي للزائرين.

وقال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة قطر للتأمين: "يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات التي يختار فيها كثير من المواطنين والمقيمين السفر للخارج، كما يمثل فرصة مميزة للسياح الدوليين لزيارة قطر والاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية التي تشهدها الدولة خلال هذه المناسبة السعيدة. نفتخر في قطر للتأمين بتقديم مجموعة متنوعة من باقات تأمين السفر التي تلبي احتياجات جميع شرائح المسافرين، مما يضمن للجميع راحة البال طوال مدة إقامتهم في قطر وخارجها. لقد قمنا بتصميم حلول تأمين السفر لدينا لحماية المسافرين من الأعباء المالية غير المتوقعة خلال السفر، ونحن واثقون بأن المسافرين المقيمين في قطر أو الزائرين الدوليين سيستمتعون مرة أخرى بإقامة ممتعة هذا العيد بفضل الحماية التي تضمنها لهم قطر للتأمين."

جدير بالذكر أن قطر للتأمين توفر مجموعة متنوعة من باقات تأمين السفر، بما في ذلك باقة تأمين "السفر حول العالم" التي تغطي السفر العالمي وتحمي المسافرين في حالات الطوارئ الطبية، وتأخر الرحلات، وفقدان الأمتعة أو جوازات السفر. هذا وتوفر باقة "السفر إلى أوروبا" تغطية طبية تصل إلى 50,000 دولار أمريكي في دول شنغن وغيرها من الدول الأوروبية، بينما تغطي باقة "السفر إلى المنطقة" حوادث السفر، والنفقات الطبية، والتكاليف القانونية في دول شبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للزائرين الدوليين، فتقدم قطر للتأمين أسرع طريقة للحصول على تأمين صحي إلزامي للزائرين في دقيقتين فقط، ابتداءً من 50 ر.ق لمدة شهر واحد، مع ضمان الحماية المالية لتغطية تكاليف العلاج الطبي الطارئ في قطر.

لمزيد من المعلومات عن خيارات تأمين السفر لدى قطر للتأمين ولشراء وثيقة، يرجى زيارة qic.online

نبذة عن شركة قطر للتأمين

شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مُشرف مدته 60 عاماً في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر وأول وأفضل شركة تأمين رقمية. وبفضل إجمالي الأقساط المُكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر.

#بياناتشركات

- انتهى -