ناقلة البحري أبها لنقل البضائع العامة تتوجه إلى ميناء تانجونغ بريوك مع انطلاق الخدمة المباشرة إلى جاكرتا في جنوب شرق آسيا

جدة، المملكة العربية السعودية : ضمن خطة توسعة الأعمال ودفع عجلة النمو، أطلق قطاع البحري للخطوط الملاحية، وحدة الأعمال الجديدة التابعة لقطاع البحري للخدمات اللوجستية، خدمة ملاحية منتظمة جديدة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وكان ذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة كاتربيلر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع معدات البناء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي، وتوربينات الغاز الصناعي، وقاطرات الديزل والكهرباء.

وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة، تبحر ناقلة البحري "أبها لنقل البضائع العامة" Abha RoCon (المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية برقم: 9620944، ورمز خدمة التعريف البحري المتنقلة 403520001) رافعةً علم المملكة العربية السعودية وتتجه نحو ميناء تانجونغ بريوك الواقع شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ومن هذه المنطلق، سيُقدم قطاع البحري للخطوط الملاحية خدمة مباشرة من البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والهند إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، فضلاً عن تقديم خدمة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جاكرتا. وسيمكّن العقد الذي تم توقيعه لمدة عاماً واحداً، شركة كاتربيلر بتحميل شحناتها من المركبات الثقيلة من مدينة تشيناي في الهند إلى جاكرتا على متن كل ناقلة تابعة لقطاع البحري للخطوط الملاحية.

وبهذه المناسبة، قال سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية: "يشكّل إطلاق خدمة الخطوط الملاحية المباشرة الجديدة إلى جاكرتا من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع كاتربيلر، قفزة نوعية في جهودنا الرامية إلى توسيع شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة، وتعزيز حضورنا في السوق. وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتشكّل إضافة نوعية إلى محفظة خدماتنا الرائدة عالمياً، لتربط بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والبحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، والشرق الأقصى. ويؤكد ذلك التزامنا بتقديم الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء العالم وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة؛ انطلاقاً من رؤيتنا في أن نصبح الناقل المفضل لديهم".

ويُعد قطاع "البحري للخدمات اللوجستية"، الأول من بين ست وحدات أعمال ضمن شركة البحري، وضمن أفضل 10 شركات لنقل البضائع على مستوى العالم، ومن ضمن أفضل 5 شركات في أوروبا. ويمتلك ويدير قطاع البحري للخدمات اللوجستية أسطولاً متميزاً مؤلف من ست سفن متعددة الأغراض تعمل وفقاً لجدول زمني منتظم. ويجمع قطاع الأعمال الذي يطرح أكثر من أربعين عاماً من الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، بين وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية؛ وذلك بهدف توفير خدمات رائدة في القطاع تشمل الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، والشحن السريع والخدمات اللوجستية.

#بياناتشركات

- انتهى -