دبي: أعلنت قرقاش للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق سيارة "GAC" الجديدة كلياً "إمباو آر" خلال حفل إطلاق حصري، مما يعزز التزامها بتقديم حلول سيارات مبتكرة وعالية الأداء في المنطقة.

شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من مجموعة قرقاش وGAC موتور، وكان مورغان سندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات ، وخالد العسل، مدير المبيعات لعلامة GAC لشركة قرقاش للسيارات، ومارك زانغ، المدير العام لشركة GAC موتور الدولية – الشرق الأوسط، في مقدمة الحضور للكشف عن السيارة. كما استمتع الحضور بتجربة حصرية على حلبة السباق.

وفي كلمته، صرّح خالد العسل قائلاً: "نحن في قرقاش للسيارات نفخر بتقديم سيارات استثنائية للسوق الإماراتي. إن إطلاق GACإمباو آر يعد دليلاً على التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السيارات عالية الأداء والمزودة بتقنيات متطورة، التي تجمع بين التصميم الجذاب والميزات المبتكرة. هذه السيارة ستمثل نقطة تحوّل في تجربة القيادة بفضل أدائها الديناميكي وتصميمها العصري."

وأضاف مارك زانغ قائلاً: "تعتبر الإمارات سوقاً رئيسياً لشركة GACموتور، ويعد إطلاق GAC إمباو آر تجسيداً لتركيزنا على الابتكار والأداء. تم تصميم هذه السيارة بعناية لتلبية احتياجات السائق العصري، مقدمة تجربة قيادة ممتعة ومريحة في الوقت نفسه. نحن متحمسون لرؤية ردود فعل عشاق السيارات في المنطقة حيال هذه السيارة."

تأتي "إمباو آر" مع محرك توربيني سعة 2.0 لتر، يولّد قوة 265 حصاناً وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مما يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.7 ثواني فقط. كما أنه مزوّد بنظام التوجيه الكهربائي “DP-EPS” ZF ، ونظام الثبات الإلكتروني “ESP” من بوش، وفرامل عالية الأداء من كونتيننتال بأربعة مكابس ثابتة، وإطارات ميشلان عالية الأداء .تجمع هذه السيارة الرياضية بين القوة والكفاءة والتكنولوجيا المتطورة ضمن تصميم أنيق وديناميكي.

ويبدأ سعر "إمباو آر" من 119,900 درهم إماراتي، ممّا يوفر قيمة استثنائية، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة مجانية لمدة عامين. كما يمكن للعملاء اختيار السيارة من بين خمسة ألوان خارجية: الأسود، الأبيض، الرمادي، الرمادي غير اللامع، والفضي. من الداخل، تحتوي السيارة على مقاعد أمامية فاخرة مغطاة بجلد السويد مع لمسات من ألياف الكربون، مما يضفي مزيجاً من الراحة والطابع الرياضي.

صُمّمت "إمباو آر" مع التركيز على التكنولوجيا والسلامة، حيث تم تزويدها بنظام متطور لمساعدة السائق يشمل: التحكم التكيفي في السرعة، تحذير من التصادم الأمامي، المكابح الطارئة الذاتية، مساعد الحفاظ على المسار، تنبيه عبور المرور الخلفي، وكشف النقاط العمياء. إضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بنظام صوتي من ياماها يحتوي على 8 مكبّرات صوت، وشاشة عرض LCD مزدوجة بحجم 10.25 بوصة، وكاميرا محيطية 360 درجة مع نظام ذكي لركن السيارة، مما يضمن تجربة قيادة متفوقة.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي من أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل مجموعتها العديد من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالمياً، موزعة عبر قطاعات مختلفة منها؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في إدراج علامات تجارية رائدة عالمياً في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، و GAC موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. تقدم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثّل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1998.

نبذة عن GACموتور:

انطلقت شركة GAC موتور في عام 2008 وهي إحدى شركات مجموعة GAC والتي تتخذ من مدينة جوانزو- الصين مقراً لها، واستطاعت خلال ثلاثة أعوام فقط الاستحواذ على النسبة الأكبر من نمو مبيعات السيارات في الصين وانتقلت بعد ذلك لتغزو أسواق العالم محققةً أرقام مبيعات مميزة مستفيدةً من خبرة شركتها الأم في صناعة السيارات للعديد من العلامات التجارية مثل هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا، فيات، وشاحنات هينو، وجيب وكرايسلر.

كما تعد GAC موتور إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات وقد صنفت بأنها الشركة الأكثر نمواً في الصين حاصدةً للعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة وأبرزها جائزة JD Power كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لثمان سنوات متتالية 2013 -2020. كما صنفت GAC موتور للسنة الثالثة على التوالي في المقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل 500 علامة تجارية.

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