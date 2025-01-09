مدينة الكويت، الكويت: يُعلن قتيبة يوسف أحمد الغانم عن إبرام اتفاقية مع بنك وربة لبيع كامل الحصص التي تشكل رأس مال شركة الغانم التجارية ذ.م.م، المالكة لنسبة 32.75% من أسهم بنك الخليج، على أن يتم نقل الحصص فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وتختتم بذلك مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم استثماراتها في بنك الخليج، التي بدأت عام 1996 وشهد خلالها البنك نموًّا في إجمالي أصوله بنسبة 360%، لتصل إلى 5 مليارات دينار كويتي.

وفي هذا السياق، صرح قتيبة يوسف أحمد الغانم قائلًا: "لقد شكّلت استثماراتنا في بنك الخليج، على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، فصلًا مهمًا في مسيرتنا. ومع اختتام هذه المرحلة، نتطلع إلى المضي قدمًا نحو فرص جديدة تتماشى مع توجهاتنا الاستراتيجية وتدعم رؤيتنا المستقبلية."

تُعدّ هذه الصفقة خطوة محورية ضمن جهود مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم لإعادة توجيه استثماراتها، إذ تتيح للمجموعة فرصة لتوجيه مواردها نحو مشروعات جديدة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت والشرق الأوسط.

يجدر بالذكر أن مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم تشمل شركة صناعات الغانم، التي تُعد واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تاريخ يمتد لأكثر من قرن. توظف الشركة أكثر من 15,000 شخص في عدة دول حول الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، وتعمل في قطاعات أساسية تشمل السيارات، التجزئة، الخدمات، الصناعات، والأغذية والمشروبات. بفضل تركيزها على العملاء واعتمادها على أنظمة وممارسات عالمية المستوى، تواصل صناعات الغانم مسيرتها التوسعية الهادفة لتعزيز حضورها في مختلف القطاعات التي تنشط فيها، من خلال إدخال علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات مع التركيز على التنقل المستدام، إلى جانب توسعها الملحوظ في القطاع الصناعي ضمن منطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا.

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