شيكاغو، إلينوي / أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مونرو كابيتال المحدودة" ("مونرو")، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول تتخصّص في أسواق الائتمان الخاص، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمكتبها في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إثر حصولها على الترخيص بتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، والذي يعتبر المركز المالي الدولي في أبوظبي. يُعد افتتاح المكتب الجديد إنجازاً بارزاً في إطار خطط التوسع الاستراتيجي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وخطوةً هامة تعزز نطاق حضورها العالمي الذي يشمل مكاتب منتشرة عبر الولايات المتحدة وآسيا وأستراليا.

سيمثّل المكتب الجديد في أبوظبي المركز الإقليمي لشركة "مونرو"، ليساهم في تعزيز قدراتها على التواصل الوثيق مع المستثمرين المؤسسيين وترسيخ العلاقات التي تربطها مع العملاء عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. ويعكس تأسيس الشركة مكتباً لها في أبوظبي العالمي (ADGM) التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة بأسرها ومدى ثقتها في المكانة المتنامية لأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمي المستوى.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال ضياء الدين، رئيس شركة "مونرو كابيتال المحدودة": "من دواعي سرورنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوةٍ هامة ستساهم في توسعة نطاق حضورنا على الساحة العالمية. في ظل تزايد أهمية مجال الائتمان الخاص على مستوى العالم، تعتمد شركتنا نهجاً فريداً وغير مسبوق، يقوم على الاكتتاب المنضبط والهيكلة المبتكرة والشراكات الراسخة طويلة الأمد، ما يؤهلنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لدى المستثمرين داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

من جانبه، قال وليد نور، العضو المنتدب ومدير مكتب شركة "مونرو" في منطقة الشرق الأوسط: "مع تأسيس مكتب جديد لها في أبوظبي، تبدأ ’مونرو‘ فصلاً جديداً وواعداً ضمن مسيرتها في منطقة الشرق الأوسط. تلتزم شركتنا بإبرام شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الاستثمارية ومكاتب الشركات العائلية عبر أرجاء المنطقة، والعمل بشكل وثيق معها لفهم أولوياتها وتزويدها بحلول مدروسة تضمن قيمة مستدامة لجميع الأطراف. ولا شك أن مكتبنا الجديد يجسّد التزامنا الراسخ تجاه دعم نمو وتطوّر المنظومة المالية الإقليمية والإسهام في الارتقاء بمكانة أبوظبي كونها مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم".

وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "يُشكّل انضمام ’مونرو كابيتال‘ إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) إنجازاً هاماً آخر يدعم مساعينا الرامية نحو تعزيز مجتمعنا من شركات إدارة الأصول. وانطلاقاً من كونها شركة رائدة تتخصّص في مجال أسواق الائتمان الخاص، فإن قرار ’مونرو‘ بإنشاء مكتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس مدى الثقة التي تضعها الشركات العالمية في أطرنا التنظيمية المتينة ومنظومتنا المالية الديناميكية. نحن فخورون بمواصلة أبوظبي العالمي (ADGM) دوره المتميّز باعتباره وجهة مفضلة لدى أبرز شركات إدارة الأصول حول العالم، بفضل المعايير الدولية الراقية التي يعتمدها وبيئته الجاذبة لمختلف المؤسسات الاستثمارية".

نبذة عن شركة "مونرو كابيتال"

تُعد شركة "مونرو كابيتال المحدودة" ("مونرو") شركة رائدة في إدارة الأصول تتخصص في أسواق الائتمان الخاص عبر مجالات استراتيجية متعددة تشمل الإقراض المباشر والتمويل التكنولوجي وديون المشاريع الاستثمارية وحلول الائتمان البديلة والائتمان المهيكل والعقارات والأسهم. تعمل الشركة منذ عام 2004 على تقديم باقتها الاستثنائية من الحلول الرأسمالية للعملاء في الولايات المتحدة وكندا، وتفخر بكونها شريكاً سلساً وموثوقاً يساهم في إضفاء قيمة ملموسة لأصحاب الشركات والإدارات التنفيذية، وكذلك مستثمري حقوق الملكية الخاصة والمستثمرين المستقلين. تقدم منصة الشركة باقة واسعة ومتكاملة من المنتجات الاستثمارية للمستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات، مع إيلاء التركيز على تحقيق عوائد عالية الجودة تتجاوز أداء السوق بغض النظر عن الدورات الاقتصادية أو ظروف الشركات. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو ولديها 12 فرعاً منتشراً عبر الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.

حصدت "مونرو" أعلى درجات التقدير والثناء من نظرائها والمستثمرين على مر السنوات، ونالت مجموعة من أبرز الجوائز في القطاع، منها تكريمها من قبل DealCatalyst بجائزة أفضل شركة مبتكرة في إدارة سندات الدين المجمّعة المضمونة بالائتمان الخاص لعام 2025، وتتويجها من قبل Private Debt Investor كأفضل شركة إقراض لشركات الشريحة المتوسطة الصغيرة في منطقة الأمريكتين لعام 2024، وكأفضل شركة إقراض لشركات الشريحة المتوسطة الصغيرة خلال العقد لعام 2023، بالإضافة إلى إدراجها في قائمة Inc. لأفضل المستثمرين الداعمين لمؤسسي الشركات لعام 2024، وفوزها بلقب أفضل شركة إقراض لأسواق الشريحة المتوسطة الصغيرة في منطقة الأمريكتين لعام 2024 من Global M&A Network، وجائزة أفضل أداء في مجال الديون الخاصة لشريحة الشركات المتوسطة من Korean Economic Daily لعام 2022، وجائزة أفضل صندوق للإقراض المباشر في الولايات المتحدة لعام 2021 من Creditflux، وأخيراً جائزة استراتيجية الائتمان الخاص لعام 2020 من Pension Bridge.

