بات الآن بإمكان المسافرين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم بطلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة المملكة المتحدة (EVW)

توفر «في إف إس غلوبال» خدمة EVW في ستة بلدان عبر الشرق الأوسط حالياً

بات بإمكان مواطني مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم بطلب الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة (EVW) عند السفر إلى المملكة المتحدة. ويمكن للمسافرين التقدم بالطلب مسبقاً من راحة منازلهم، قبل ثلاثة أشهر وحتى 48 ساعة من تاريخ السفر، لأغراض السياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي.

وتقدم «في إف إس غلوبال» بعد افتتاح هذين الموقعين الجديدين، خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية (EVW) في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي: قطر وعمان والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر خدمة الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية EVW للمسافرين الفرصة لزيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، أو تسجيل البيانات البيومترية في مركز طلبات التأشيرة، أو تسليم جوازات سفرهم مسبقاً لمعالجة طلباتهم. وسيتمكن المتعاملين بفضل هذه الخدمة من تقديم بياناتهم، وتحميل مستندات السفر الخاصة بهم، وتسديد الرسوم عبر الإنترنت بكل سهولة. كما يوفر المتخصصين المدربين لدى «في إف إس غلوبال» المساعدة للمتعاملين وبالتالي تمكينهم من استكمال عملية طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني.

وقال أتول مروه، رئيس في إف إس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمتلكنا الشعور بالسعادة «في إف إس غلوبال» لطرح خدمة الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية EVW في دولتين جديدتين بمنطقة الشرق الأوسط، ونشكر وكالة الحدود والهجرة البريطانية على إيمانها المستمر بنا. وتعتبر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أهم الدول التي يسافر سكانها لزيارة المملكة المتحدة، وتعتبر هذه الخدمة مثالية للمسافرين الذين يتطلعون للسفر إلى بريطانيا لفترة قصيرة، نظراً لدورها في تعزيز مزايا الراحة وخفض التكاليف في إطار عملية أكثر فعالية."

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3531 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 141 بلد عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 63 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 238 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخ 28 فبراير 2022. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم.

وتعود ملكية غالبية الأسهم في «في إف إس غلوبال» لشركة إي كيو تي، العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال». إي كيو تي، مؤسسة استثمار عالمية لها مكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ولها سجل حافل لمدة 27 عامًا من الأداء الاستثماري المتسق عبر مناطق جغرافية وقطاعات واستراتيجيات متعددة. وهي مدرجة ضمن مجموعة EQT AB في بورصة ناسداك ستوكهولم. تدير EQT وتقدم المشورة لمجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة وأدوات

الاستثمار الأخرى التي تستثمر في جميع أنحاء العالم بهدف تحقيق عوائد جذابة وشركات قادرة على استشراف المستقبل. ولا يمتلك المستثمرين في صناديق EQT أي دور للتأثير على عملية صنع قرارات شركات المحافظ أو استراتيجياتها. كما لا يمكنهم الوصول إلى الأصول التجارية الخاصة، أو رفع السرية للتعرف على بيانات المتعاملين.

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