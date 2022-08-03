· بدأت العمليات في 1 أغسطس 2022

· تقبل «في إف إس غلوبال» الطلبات الخاصة بفئات السياحة والأعمال والدراسة والمؤتمرات والعلاجات والزيارات العائلية في مقرها بأبوظبي

سيتمكن المقيمون في الإمارات اعتباراً من 1 أغسطس 2022، التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات للدخول إلى إسرائيل في مركز تقديم طلبات الحصول على تأشيرة التابع لشركة «في إف إس غلوبال» بأبوظبي. وسيتم قبول طلبات التأشيرات السياحية والأعمال والدراسة والمؤتمرات والعلاج وزيارة الأقارب والزيارات العائلية.

تم التوقيع على العقد من قبل داني جادوت، سفير إسرائيل للشؤون الإدارية والقنصلية في الإمارات، وأتول مروح، رئيس «في إف إس غلوبال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت سابق من هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سفارة إسرائيل لدى الإمارات بالتعاون مع أطراف ثالثة للحصول على التأشيرات.

وقال أتول مروح، رئيس «في إف إس غلوبال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن متشوقون لإطلاق هذه الشراكة الجديدة بالتعاون مع سفارة إسرائيل في الإمارات، والاستثمار في خبراتنا لتوفير تجربة سلسة وفعالة عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة. وقعت وزارة السياحة الإسرائيلية في فبراير 2022 اتفاقية شراكة مع «في إف إس غلوبال» كوكالة تمثيل سياحي في الإمارات، ما يعزز صلاتنا وشراكتنا طويلة الأمد."

سيستفيد مقدمو الطلبات من مجموعة الخدمات الاختيارية التي توفرها «في إف إس غلوبال»، بما في ذلك خدمة سحب جواز السفر ومقابلات الفيديو للأطفال والمساعدة في ملء الطلبات وتحديثات الرسائل القصيرة وخدمة البريد السريع وغيرها من الخدمات الأخرى. يمكن لمقدمي الطلبات أيضاً اختيار تقديم طلباتهم عبر صالة لاونج بريميوم، والاستمتاع بميزات المساعدة الشخصية المتكاملة خلال عملية التقديم.

التعليق على الصورة: سعادة داني غادوت، سفير الشؤون الإدارية والقنصلية في سفارة إسرائيل في الإمارات (يمين) يفتتح مركز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة في أبوظبي

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 143 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 65 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 245 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي.

وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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