بات بإمكان المقيمين في قطر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة بلغاريا في مركز طلبات التأشيرة العالمية «في إف إس جلوبال» بالدوحة. وسيكون افتتاح المركز في 5 أغسطس 2024، حيث سيتم قبول المستندات الخاصة بتأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة بالإضافة إلى طلبات تصديق شهادات حسن السيرة والسلوك إلى بلغاريا.

تم توقيع اتفاقية الشراكة مع «في إف إس جلوبال» لتقديم خدمات تأشيرة بلغاريا في قطر من قبل سعادة سفير الجمهورية البلغارية في قطر بلامين ديليف بتاريخ 22 يوليو 2024.

وقال سعادة بلامين ديليف سفير الجمهورية البلغارية لدى قطر: "تتطلب العولمة خدمات تأشيرات فعالة. إن الاستعانة الاستراتيجية بمصادر خارجية لتأشيرات بلغاريا وتصديق شهادات حسن السيرة والسلوك من خلال شركة في إف إس جلوبال في قطر تبسط العملية، توفر خبرة الشركة تسهيلاً في عملية الحصول على التأشيرة وفرصاً تجارية أكبر. يضمن هذا الالتزام بالابتكار أن تضع سفارتنا مستويات أعلى من الخدمات الاستثنائية للتأشيرات".

وبدورها قالت ماريتا باتشاف، الرئيس الإقليمي لدى لشركة في إف إس جلوبال: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع حكومة بلغاريا لتقديم خدمات طلبات التأشيرة مريحة وفعّالة للمقيمين في قطر. يعكس افتتاح مركز طلبات التأشيرة الجديد في الدوحة التزامنا بتوفير تجربة سلسة وخالية من المتاعب للمسافرين الذين يسعون للحصول على تأشيرات إلى بلغاريا".

توفر «في إف إس جلوبال» حالياً خدماتها لجمهورية بلغاريا منذ عام 2008، عبر 92 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة في 16 دولة حول العالم.

يمكن لمقدمي الطلبات أيضاً اعتماد مجموعة من الخدمات الاختيارية التي توفرها «في إف إس جلوبال» لتسهيل وتعزيز تجارب المتعاملين، بما في ذلك تحديثات الرسائل النصية القصيرة في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم، وخدمة البريد السريع لتسليم المستندات وجوازات السفر إلى عتبة باب منزل أو مكتب المتقدمين .

وستتاح خدمة الصالة المميزة Premium Lounge للراغبين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة بلغاريا، والتي تتضمن إرشادات شاملة، وعملية تقديم الطلبات وتوفير البيانات البيومترية بشكل أسرع، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية القصيرة والبريد السريع المجاني في أجواء تتسم بالفخامة.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 68 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 292 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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