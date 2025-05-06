نمو متسارع : ستؤدي شراكة في إف إس جلوبال إلى تسريع توسع "سي آي إكس" في جميع أنحاء البرازيل وأمريكا اللاتينية وخارجها.

: ستؤدي شراكة في إف إس جلوبال إلى تسريع توسع "سي آي إكس" في جميع أنحاء البرازيل وأمريكا اللاتينية وخارجها. قوة عالمية : ستمكن شراكة في إف إس جلوبال، بما تملكه من رأس مال وتقنية وكفاءات ونطاق عمليات واسع شركة "سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس" من طرح منتجات وتقنيات مبتكرة إلى السوق العالمية.

: ستمكن شراكة في إف إس جلوبال، بما تملكه من رأس مال وتقنية وكفاءات ونطاق عمليات واسع شركة "سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس" من طرح منتجات وتقنيات مبتكرة إلى السوق العالمية. الالتزام بجودة الحياة : تلتزم كلتا الشركتين بتطوير حلول مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للإرتقاء بمستوى حياة المواطنين.

: تلتزم كلتا الشركتين بتطوير حلول مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للإرتقاء بمستوى حياة المواطنين. تأثير محلي وامتداد عالمي: شراكة لتطوير الخدمات لمواطني البرازيل عبر تأسيس مركز امتياز يهدف لأن يكون مثالاً رائداً على مستوى العالم.

أعلنت "في إف إس جلوبال"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، عن اكمالها لعملية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس - CiX Citizen Experience"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات العامة الرقمية والمادية في البرازيل. ويمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوةً محوريةً في مسيرة توسع في إف إس جلوبال، لا سيما في أمريكا اللاتينية، في إطار سعيها المتواصل لتوسيع قدراتها وتعميق تأثيرها في مجال تقديم الخدمات العامة.

وبفضل ما يقرب من عقدين من الابتكار الرائد في مجال خدمات المواطنين، رسّخت "سي آي إكس" حضورها القوي في البرازيل. وسيتواصل هذا النجاح في أسواق أمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق العالمية، مستفيدةً من الانتشار الدولي الواسع لشركة "في إف إس جلوبال" وتميزها التشغيلي.

يتمحور هذا الاستحواذ حول دفع عجلة التحوّل الرقمي من خلال التقنيات الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمنصات القائمة على البيانات. ومن خلال الجمع بين أحدث التقنيات الرقمية لشركة "سي آي إكس"والبنية التحتية العالمية الواسعة لشركة في إف إس جلوبال وخبرتها في إدارة أنظمة الخدمات المعقدة، نتمتع بمكانة مرموقة تُمكّننا من تقديم حلول متكاملة من الجيل القادم لعملاء القطاعين العام والخاص حول العالم.

وبالنسبة للعملاء من الحكومات والشركاء لكلا الشركتين، سيؤدي هذا الاستثمار إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وضمان سهولة وصول مميزة للمواطنين وتعزيز رضاهم.

وعن هذه الخطوة قال سيرجيو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لدى سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس: " ستعزز شراكتنا مع في إف إس جلوبال من نمونا بشكل كبير. فبفضل إمكانية الوصول إلى رأس مالها وتقنياتها ومواهبها وانتشارها العالمي، سنتمكن من التوسع بسرعة كبيرة في أمريكا اللاتينية وخارجها. يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق شركة سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس وتقديم خدمات حكومية أكثر سلاسة وفعالية وسهولة في الوصول. نهدف إلى تبسيط حياة المواطنين عبر دمج الحلول المادية والرقمية التي توفر أيضاً مرونة ووفورات للحكومات حول العالم".

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في إف إس جلوبال: "يسرنا إتمام هذا الاستحواذ ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، والذي سيحقق قيمة مضافة لكلتا الشركتين - سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس وفي إف إس جلوبال. تتمتع في إف إس جلوبال بحضور في 158 دولة، وتقدم خدماتها لـ 69 عميل من الحكومات، وتضم قوة عاملة تقارب 13,000 موظف من 153 جنسية. يعد الوصول إلى هذه الإمكانيات، بالإضافة إلى قدراتنا التقنية المتقدمة، بمثابة نقطة انطلاق لشركة سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس في مرحلتها القادمة نحو الريادة عالمياً. سيحدث تعاوننا نقلةً نوعيةً في خدمات المواطنين على مستوى العالم، مما يعزز الكفاءة والشمولية. يؤكد التزام في إف إس جلوبال بتقديم الحلول المبتكرة لإثراء جودة حياة المواطنين وتعزز الثقة المتجددة في الحكومات".

رسخت شركة سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس منذ تأسيسها في عام 2008، مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات العامة، حيث تتولى إدارة أكثر من 250 مركز خدمة في جميع أنحاء البرازيل. وتقدم الشركة أكثر من 200 نوع من الخدمات للولايات والبلديات، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها بشكل كبير. وعلى مر السنين، قدمت سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس خدماتها لأكثر من 150 مليون مواطن، وأصدرت أكثر من 30 مليون بطاقة هوية و20 مليون رخصة قيادة. وبفضل عملياتها في مناطق رئيسية مثل ساو باولو، وريو دي جانيرو، وميناس جيرايس، وسيارا، تواصل سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس ريادتها في حلول الخدمات العامة الرقمية والمادية، مما يدفع عجلة التطور ويرتقي بجودة حياة ملايين المواطنين.

كما عززت شركة في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، حضورها العالمي بشكل ملحوظ. فمن خلال أكثر من3,500 مركزاً لتقديم طلب التأشيرة في 158 دولة، عالجت في إف إس جلوبال أكثر من 309 ملايين طلب منذ تأسيسها عام 2001. وفي عام 2023، فازت الشركة بسبعة عقود عالمية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية تاريخية مع حكومة المملكة المتحدة كمزود خدمات حصري في الخارج لإدارة خدمات التأشيرات والجنسية في 142 دولة. بالإضافة إلى ذلك، فازت في إف إس جلوبال بعقود مع حكومات أستراليا والنرويج والسويد ولاتفيا وأيسلندا والنمسا، مما عزز مكانتها كشريك جدير بالثقة في تقديم حلول آمنة وفعالة ومبتكرة لخدمات التأشيرات والخدمات القنصلية حول العالم.

نبذة عن سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس:

سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس هي شركة برازيلية ومقرها ساو باولو، متخصصة في تقديم الخدمات العامة. منذ عام 2008، تُقدم الشركة حلولاً للخدمات العامة عبر قنوات متعددة. بدأت مسيرة الشركة بتقديم الخدمات العامة الحضورية، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح حلاً شاملاً متعدد القنوات. اليوم، تُدمج سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس منصة رقمية تُحاكي تجربة الحضور الشخصي عبر القنوات الرقمية، بما في ذلك بوابة إلكترونية، وأكشاك خدمة ذاتية، وتطبيق جوال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أيضاً وفق نموذج خدمة رقمي مادي يجمع بين التجارب المادية والرقمية، وهو نهج أساسي للوصول إلى الفئات ذات الثقافة الرقمية المحدودة.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 158 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 309 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب مالكة الأقلية مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

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