أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت فينستريت المحدودة، إحدى شركات سيريوس العالمية القابضة ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وان إنفستمنت مانجمنت "وان أي أم"، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، بهدف إطلاق الجهود المشتركة لاستكشاف الفرص المتاحة في مختلف المنتجات التي تركز على الأصول الائتمانية تحت مظلة الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM).

وتستفيد الشراكة من حجم ونطاق عمل كلا الطرفين ونقاط القوى المتكاملة لفريقيهما لبحث إمكانية إطلاق أداة مالية خلال النصف الأول من عام 2025 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. كما تقوم الشركتان بتقييم أطر عمل السوق المناسبة لتطوير الجيل القادم من أدوات الائتمان بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعمول بها. ومن المتوقع أن يُلبي هذا التعاون طلب السوق على الاستثمارات المتمحورة حول الائتمان بالتوازي مع تزويد المؤسسات الاستثمارية بالحلول المبتكرة التي تحتاجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راجيف ميسرا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة وان أي أم: "يسعدنا التعاون مع فينستريت لتطوير عروض السوق الخاص الفريدة في أسواق رأس المال. وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بالابتكار وإيماننا الراسخ بالإمكانات طويلة الأجل للاستثمارات الائتمانية".

وتستند وان أي أم على علاقتها الراسخة بالمنطقة لإثراء هذه الشراكة بما لديها من خبرات واسعة وحضور قوي. وتعتزم الشركة دمج هذه الخبرات بالبنية التحتية المبتكرة التي تتمتع بها فينستريت في السوق لاغتنام الفرص المتاحة في سوق الائتمان وتعزيز المرونة ورفع سوية الأداء على المدى الطويل.

ومن جانبها، قالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت المحدودة:"تشكل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في رحلة فينستريت نحو إعادة رسم ملامح الوصول إلى الأسواق المالية. ونهدف من خلال جمع خبرتنا في مجال البنية التحتية للسوق مع الإمكانات الاستثمارية العالمية لشركة وان أي أم، إلى استكشاف الأدوات المالية الجديدة بما يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق الخاصة ويزود المؤسسات الاستثمارية بالحلول المبتكرة لتحقيق القيمة والسيولة على المدى الطويل".

وتأسست وان أي أم في عام 2022، وتدير أنشطتها حول العالم من مكاتبها في لندن ونيويورك وطوكيو وأبوظبي. وتشتهر الشركة بقدرتها على الاستثمار في مختلف جوانب هيكلية رأس المال، واستهداف مختلف القطاعات والمناطق وفئات الأصول، بما فيها العقارات والأسهم العامة والخاصة وحلول الائتمان.

نبذة عن فينستريت المحدودة:

فينستريت المحدودة هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة من خلال سيريوس العالمية القابضة. وتتخذ الشركة من أبوظبي العالمي مقراً لها، وتضم ثلاث كيانات فرعية مرخصة لمزاولة الأنشطة المنظمة التالية:

حصلت شركة فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة على ترخيص منصة رقمية متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، علماً أنها ستخضع للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها.

حصلت شركة فينستريت جلوبال كليرينج آند سيتلمنت المحدودة على ترخيص منصة للتسويات الرقمية وخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية، علماً أنها ستخضع للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها.

حصلت شركة فينستريت كابيتال المحدودة على ترخيص تقديم خدمات إعداد الصفقات الاستثمارية، والاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وإدارة منصة التمويل الخاص وصندوق الاستثمار الجماعي، وخدمات الحافظ الأمين.

www.finstreet.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة:

تلعب سيريوس العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، دوراً رائداً في إرساء مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتتمثل رؤية الشركة بإحداث التغيير الجذري وإطلاق العنان للإمكانات من أجل بناء مستقبل أفضل. وتضم محفظتها ما يزيد على 20 شركة فرعية حول العالم، تُسهم كلٌّ منها برسم ملامح الواقع الحالي في مجالات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية.

www.siriusholding.com

نبذة عن وان إنفستمنت مانجمنت "وان أي أم":

تستثمر وان أي أم، الشركة العالمية لإدارة الاستثمار البديل، في مختلف جوانب هيكلية رأس المال، وتستهداف مختلف القطاعات والمناطق وفئات الأصول. وتعتمد الشركة منهجية استثمارية مرنة قائمة على التحليلات الأساسية وتركز على الأوضاع الائتمانية الخاصة واضطرابات رأس المال. وتسعى وان أي أم إلى توفير حلول رأس مال مخصصة بما يتناسب مع الموارد الخاصة وتعقيدات الاكتتاب. وتنشط وان أي أم في مختلف القطاعات وتستهدف الحالات المعقدة التي لا تندرج ضمن فئة أصول واحدة، حيث يمكن للاستثمارات المهيكلة المخصصة أن توفر ديناميكيات متفوقة للمخاطرة والمكافأة، ونتائج متباينة. وتأسست الشركة عام 2022 وتدير حالياً أصولاً بقيمة تصل إلى 7 مليار دولار أمريكي. ويعمل فريق الشركة من مكاتبها في أبوظبي ولندن وطوكيو ونيويورك.

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