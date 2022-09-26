ثمانية خبراء في مجال التمويل المفتوح ينضمون إلى فينتك جالاكسي، شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتعزيز عروضها

ستسهم التعيينات الجديدة في تعزيز مهمتنا في أن نصبح منصة رائدة للامتثال والتكامل للتمويل المفتوح، مع إيلاء الاهتمام الأكبر للخدمات المصرفية المفتوحة في أسواق دولة الإمارات والسعودية والبحرين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مساعيها لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت شركة فينتك جالاكسي، الرائدة في مجال الابتكار المالي، عن ضمّ فريقٍ جديد من الخبراء العالميين في مجال التمويل المفتوح.

ويتألف هذا الفريق الذي يتمتع بخبرة تراكمية تربو على 25 عاماً في قطاعي البنوك والتمويل، من دميتري بارباسورا، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Salt Edge، الذي تم تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وياروسلاف بابينكو، بمنصب المدير المالي، وكريستيان جورجيتا، بمنصب مدير المبيعات. وتم دعم هذا الفريق بفريق آخر فني يتمتع بخبرة كبيرة في قضايا الامتثال بقطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، وتجميع البيانات، يضم كلاً من بافيل كيبكالا، وآنا ماريا باناريل، وناتاليا موهيانوف. كما تمت إضافة ديانا هريبليفايا المختصة في مجال الشؤون القانونية، وأدريانا آرناوت خبيرة العلاقات العامة والمحتوى لتعزيز قدرات الفريق.

هذا ويأتي انضمام الفريق الجديد إلى فينتك جالاكسي في إطار مساعيها لتعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر منصتها www.thefinx.io، التي تعد منصة سريعة وآمنة وملائمة للمطورين. ويعتبر التمويل المفتوح الخطوة المنطقية التالية في تطور الخدمات المصرفية المفتوحة، إذ إنه يوسع نطاق المزايا العديدة التي توفرها الخدمات المصرفية المفتوحة لتغطي منتجات مالية أكثر، ويوفر رؤية أفضل وقدرة أكبر للسيطرة على الوضع المالي للعملاء.

وفي معرض تعليقها على انضمام الفريق الجديد، قالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينتك جالاكسي: "تتمثل رؤيتنا في تحقيق الشمول المالي لـ 2 مليار نسمة يعيشون في هذه المنطقة الكبيرة، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية بدون توفير خدمات مصرفية مفتوحة وتمويل مضمّن. ونحن سعداء للغاية بتعزيز فريق عملنا من خلال إضافة مجموعة متميزة من المتخصصين المهنيين، الذين نطمح من خلالهم إلى تقديم خبرة عالمية إلى منطقتنا وتعزيز عروض منتجاتنا لخدمة العملاء".

وتأتي هذه التعيينات بالتزامن مع قيام فينتك جالاكسي، التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، بتطوير منصتها FINX من منصة ابتكار مفتوحة إلى منصة توفر البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وتوفر منصة FINX Connect قدرات تجميع الحسابات وبدء عمليات الدفع، إلى جانب صندوق حماية فريد من نوعه لواجهة برمجة التطبيقات، بينما تساعد منصة FINX Comply البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز توافقها مع اللوائح المحلية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح بأقل جهد يذكر.

وأضافت سليمان: "لا يخفى على أحد أن مفهوم التمويل المفتوح قد أحدث تحولاً كبيراً في الصناعة المصرفية العالمية. ووفرت منصتنا وصندوق حماية واجهة برمجة التطبيقات على مدار العامين الماضيين الدعم لأكثر من 30 حالة استخدام لمؤسسات رائدة، الأمر الذي أدى إلى نجاح شركات التكنولوجيا المالية بتصميم تطبيقات جديدة وإثبات مفاهيم رائدة. ويعد توفير البنية التحتية للتمويل المفتوح وتقديم قدرات إنتاجية جديدة بصفتنا مزود خدمات تقنية، تطوراً منطقياً محتوماً لاستراتيجيتنا الخاصة بالمنتجات وحضورنا الإقليمي".

هذا وتعمل فينتك جالاكسي حالياً على مناقشة بعض الحالات المبتكرة لاستخدام معلومات الحساب وخدمات بدء الدفع مع عدد من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفير خدمات من هذا النوع للعملاء الأفراد والمؤسسيين.

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نبذة عن فينتك جالكسي:

تأسست فينتك جالكسي في الإمارات العربية المتحدة كمنصة عالمية لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، وتحفيز التعاون، وتقديم واجهة برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة لتسهيل التكامل بين المؤسسات المالية ومزودي الطرف الثالث. وتعمل منصة FINX على إعادة تصميم الموارد المالية من خلال توفير بنية تحتية للتمويل المفتوح تضمن تكاملاً آمناً ومستقراً لواجهة برمجة التطبيقات بين جميع الجهات الفاعلة في الصناعة، وتعزز قدرة التحكم في البيانات والمدفوعات للمستهلكين.

لمزيد من المعلومات: https://www.fintech-galaxy.com/

https://www.thefinx.io/