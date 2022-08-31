• الشركة تبدأ في تصنيع "مارلبورو وميرت وL&M" لدى "الشركة المتحدة للتبغ" بعد حصولها على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر

• لا تغيير في أسعار المنتجات أو جودتها أو شكل العبوات.. ومستمرون في تلبية كافة احتياجات السوق



القاهرة : تعلن شركة فيليب موريس مصر عن تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من سجائر "مارلبورو" بكافة انواعها، و"ميرت" بكافة أنواعها، وL&M بكافة أنواعها، إلى "صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ"، وذلك بعد حصول الشركة المتحدة للتبغ على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.



وتوضح فيليب موريس مصر أن الشركة الشرقية للدخان ستستمر في تصنيع جميع منتجات فيليب موريس من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع.



وإذ تعتز فيليب موريس مصر بالتاريخ الطويل من الشراكة الإستراتيجية الناجحة مع الشركة الشرقية للدخان، والتي استمرت قرابة النصف قرن، وتتطلع الشركة إلى استمرارها في هذه الشراكة من خلال مساهمتها في الشركة المتحدة للتبغ، وتؤكد سعيها لمواصلة ما حققته من نجاحات كبيرة في السوق المصرية، لتلبية كافة احتياجات المدخنين البالغين من خلال مرحلة جديدة يتم فيها إنتاج جميع

العلامات التجارية المملوكة لفيليب موريس بالشركة المتحدة للتبغ.



وتؤكد فيليب موريس مصر، التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بكافة محافظات مصر. وأن هدفها الأسمى هو المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وكذلك توفير احتياجات المدخنين البالغين، وأنها ستستمر في تقديم كافة منتجاتها بالأسعار نفسها المقررة مؤخرًا، دون أي تغيير في عبوات السجائر أو شكلها، ووفق أفضل مستويات الجودة.

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