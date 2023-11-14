بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ، تعلن شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقد صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة".

إن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

#بياناتشركات

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عن فيليب موريس انترناشيونال:

تعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من الشركات الرائدة عالميا وإحدى شركات التبغ الدولية الرائدة التي تعمل على توفير مستقبل خالٍ من التدخين وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون حافظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت شركة أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علميًا وتسويقها تجاريًا للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين لولا ذلك، بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا. وهذا يشمل بناء قدرات تقييم علمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم السموم، النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. في نوفمبر 2022، استحوذت شركة فيليب موريس انترناشيونال على شركة "Swedish Match" الشركة الرائدة في توصيل النيكوتين الفموي - مما أدى إلى إنشاء شركة عالمية خالية من التدخين بقيادة علامتي IQOS وZYN . وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI والمستهلكات الخاصة بها ومنتج General من Swedish Match كمنتجات تبغ معدلة المخاطر (MRTPs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 82 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 19.7 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 36.2٪ من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال في الربع الثالث من العام 2023 بأكمله. مع أساس قوي وخبرة كبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الرعاية الصحة، وتهدف من خلال شركتها Vectura Fertin Pharma إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pmi.com وwww.pmiscience.com .