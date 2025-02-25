الرئيس التنفيذي لفيفو مصر: نوسع التصنيع المحلي منذ 2018 بفريق يضم 1500 موظف من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي.

القاهرة- أعلنت شركة فيفو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، عن توسع استثماراتها وعملياتها الصناعية في مصر، وذلك بالتوازي مع إطلاق هاتفها الذكي الجديد Y29 المصنع محليًا من خلال مصنعها المتطور بالعاشر من رمضان. ويأتي ذلك بهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري، ترسيخًا لالتزامها بالابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.

يأتي هذا التوسع ليعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، موفرًا 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف "صنع في مصر" شهريًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرات السوق المصرية.

يتيح المصنع الفرصة لتصنيع الهواتف محليًا، مما يمنح المستهلك المصري ميزة تنافسية مهمة، حيث لن يتم فرض ضرائب إضافية على الأجهزة المنتجة داخل مصر، ما يجعلها متاحة بأسعار أكثر جاذبية دون المساس بالجودة أو المواصفات. ويعكس هذا التوجه استراتيجية فيفو الرامية إلى تقديم أحدث التقنيات للمستخدمين بأسعار مناسبة، مع التركيز على تطوير شبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع، التي تشمل 11 مركز صيانة في مختلف أنحاء الجمهورية.

علق أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، قائلاً: "التصنيع المحلي هو أكثر من مجرد توسيع للعمليات، فهو يعكس التزامنا العميق بالسوق المصري من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب. يأتي هذا التوسع كجزء من نهج مستمر، حيث نواصل تطوير وإنتاج هواتفنا محليًا منذ تأسيس فيفو مصر في 2018، بسواعد أكثر من 600 عامل ضمن فريق يضم 1500 موظف على مستوى البلاد. كما يلتزم مصنع فيفو مصر بأعلى معايير الجودة، مما أهّله للحصول على شهادة ISO 9001 وعضوية برنامج AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد)، بما يعزز من كفاءة عمليات التوريد وشفافيتها."

من جانبه، أضاف إسلام آدم، مدير قطاع التسويق لشركة فيفو مصر: "المستهلك المصري اليوم يبحث عن تجربة متكاملة تتجاوز المواصفات التقنية إلى جودة التصنيع وسرعة التوافر وخدمات ما بعد البيع. من خلال التصنيع المحلي، نستطيع تلبية هذه التطلعات بمرونة أكبر، مع تقديم أسعار أكثر تنافسية بفضل الإعفاءات الضريبية. كما أن تعزيز الإنتاج داخل مصر يتيح لنا تحسين سلاسل التوريد وتقديم دعم أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز ثقة العملاء بعلامتنا التجارية على المدى الطويل، تماشيًا مع خطط الدولة الطموحة في هذا القطاع."

يأتي توسع شركة فيفو في التصنيع المحلي متماشيًا مع خطط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الرقمية، حيث تستهدف الحكومة رفع قيمتها إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أوسع لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 146 مليار دولار بحلول 2030. ويمثل التصنيع المحلي للهواتف الذكية، مثل هاتف Y29، جزءًا من هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، ودعم خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2023/2024 إلى 8% بحلول 2030، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن Y29 ليس الهاتف الأول الذي تصنعه فيفو محليًا، إلا أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة. يجمع الهاتف بين التصميم العصري والأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 685 وشاشة 120 هرتز التي توفر تجربة بصرية سلسة. كما يتميز ببطارية 6500mAh لضمان استخدام طويل الأمد وعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات، مما يجعله الهاتف الوحيد في هذه الفئة السعرية الذي يوفر هذه الميزة.

نبذة عن vivo:

"vivo" هي شركة تقنية تبتكر منتجات رائعة تعتمد على التصميم القيّم وتُعنى بتقديم أجهزة وخدمات ذكية ومتطورة أساسية. وتهدف الشركة إلى بناء جسور التواصل بين الناس والعالم الرقمي. وتوفر "vivo" للمستخدمين جودة حياة رقمية وسهولة في التواصل بشكل متزايد من خلال ابتكاراتها الفريدة من نوعها. ووفقاً للقيم الأساسية التي تنتهجها والتي تشتمل على مفهوم benfen (بين فين)، فإن "vivo" تعتمد في أعمالها على تطبيق استراتيجية تطوير مستدامة تترافق مع رؤية تهدف إلى أن تصبح شركة من الطراز العالمي الرفيع على المدى الطويل وأكثر ازدهاراً.

وتستعين "vivo" بأفضل المواهب المحلية وتعمل على توظيفها وتطويرها عبر شبكة دعم تضم 10 مراكز للأبحاث والتطوير تتوزع على شينزين ودونغ غوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان وتايبيه وطوكيو، بالإضافة إلى سان دييغو. وتركز "vivo" على تطوير أحدث التقنيات الاستهلاكية بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس (G5) والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الحديثة الأخرى. أنشأت "vivo" أيضاً خمسة مراكز للإنتاج (بما في ذلك مركز تصنيع معتمد لعلامتها التجارية)، في الصين وجنوب شرق آسيا، بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون هاتف ذكي. وتعمل "vivo" حاليا على توسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 50 دولة ومنطقة، وهي مرغوبة من قبل أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

يعبر مصطلح "Benfen (بين فين)" عن مفهوم القيام بالأشياء الصحيحة، والإنجاز الصحيح للأشياء، وهو وصف مثالي لرسالة "vivo" في ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا على الوجه الأمثل.

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