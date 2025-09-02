القاهرة: في إطار جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر،

كشفت شركة فيسليفت للاستشارات Facelift Consulting عن توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطويري مع جمعية المراجعين الداخليين – مصر Institute of Internal Auditors – Egypt Chapter.

يهدف هذا التعاون إلي دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الدولية من خلال إعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة، وإطلاق المبادرات التي تساهم في تطوير الكفاءات المهنية ورفع مستوى الممارسات المؤسسية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في المراجعه الداخليه والحوكمة.

وفي هذا السياق، قال نبيل دياب، رئيس مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين – مصر، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز ممارسات المراجعه الداخليه في مصر، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة وتنمية المهارات وبناء القدرات لمزاولي و المهتمين بمهنه المراجعه الداخليه.

كما تمهد الطريق لمبادرات مبتكرة تسهم في تمكين المراجعين الداخليين بجمهوريه مصر العربيه وتعزيز مرونة المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.

وأضاف، نؤمن أن هذه الشراكة ستُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المهنيين والمؤسسات، وترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والتعلم المستمر يما يخدم بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبه، أكد نور البدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فيسليفت للاستشارات، نفخر بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يهدف إلى دفع حدود الابتكار في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر، ومن خلال البحث والتطوير، نعمل على بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على المعرفة وترتقي بمستوى الممارسات المهنية في مصر والمنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

وتابع البدوي إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المراجعين الداخليين عبر توفير أدوات معرفية وابتكارات تعزز قدراتهم المهنية وتدعم تطور المهنه بشكل مستدام.

يذكر إن هذا التعاون يجسد التزام الجانبين المشترك بتطوير بيئة الأعمال في جمهوريه مصر العربيه على أسس المعرفة والشفافية والاستدامة، بما يعزز ثقة المؤسسات ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات