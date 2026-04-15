المجموعة الرائدة عالمياً للطيران الخاص تحتفي بانضمام أولى طائرات رجال الأعمال "بومباردييه جلوبال 8000" إلى تشكيلتها، على أن يكتمل الأسطول المؤلّف من 18 طائرة بحلول نهاية العام

دبي، أعلنت اليوم مجموعة "فيستا" العالمية الرائدة في مجال الطيران الخاص أنّ أعضاءها أصبحوا من أوائل من سيحظون بتجربة طائرة "بومباردييه جلوبال 8000" (Bombardier Global 8000)، أسرع طائرة مدنية في العالم منذ "كونكورد" (Concorde)، وذلك مع انضمام أولى هذه الطائرات إلى أسطولها.

ويمثّل هذا الإطلاق بداية برنامج تطوير لطائرات "جلوبال 7500" (Global 7500) الحالية التابعة للشركة، بواقع طائرتين شهرياً، تمهيداً لتحويل كامل الأسطول المؤلّف من 18 طائرة إلى طراز "جلوبال 8000" بحلول نهاية العام، ما يجعل منه أكبر أسطول اشتراك متاح من هذا الابتكار الثوري. ويتضمّن البرنامج تحسيناتٍ في الأداء عبر هندسةٍ متقدّمة وتحديثات برمجية، بما يدعم تشغيل المزيد من الرحلات المباشرة فائقة المدى، ويعزّز الحضور العالمي الراسخ لـ "فيستا" وانتشارها الواسع الذي يغطّي أكثر من 200 دولة وإقليم. ويعكس ذلك تزايد الطلب على الرحلات العابرة للقارات، مثل الربط بين أوروبا وآسيا، إلى جانب استمرار الطلب على السفر لأغراض الأعمال والترفيه.

وقد حصل البرنامج على اعتماد عدد من هيئات السلامة والجهات الحكومية حول العالم، بما في ذلك هيئة النقل الكندية (Transport Canada)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA)، ما يؤكد التقدم المستمر نحو معايير الأداء المتقدمة للجيل الجديد.

وضع معيار جديد للسفر الجوي الخاص فائق المدى

لا تقتصر طائرة جلوبال 8000 على التصميم المتفوق والتحسينات المثبتة في الأداء، بل تمثل أيضاً حقبة جديدة في عالم الطيران الخاص. إذ يوفر مدى الطيران الممتد إلى 8,000 ميل بحري تغطية أوسع من أي وقت مضى، في حين يساهم أدنى ارتفاع لضغط المقصورة في فئتها — عند 2,691 قدماً فقط — في الحفاظ على تجربة سفر فاخرة، ما يتيح للركاب الوصول إلى وجهاتهم وهم في حالة من الراحة والانتعاش الجاهزية التامة لتأدية مهامهم.

وفي هذا السياق، قال توماس فلوهر، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة "فيستا": "تمثل هذه التطوّرات محطّةً مهمّة جديدة ضمن الالتزام المتواصل للشركة بتشغيل أكثر الأساطيل تقدّماً في قطاع الطيران الخاص. وبالنسبة لأعضائنا، فإنّ السرعة الأعلى والمدى الأطول يُترجَمان مباشرةً إلى فوائد عملية، مثل الوصول إلى الوجهات بطريقةٍ أسرع أو السفر بكفاءة أكبر عبر الرحلات المباشرة. ومع تزايد عدد الأعضاء الذين يسافرون لمسافات أبعد وبوتيرةٍ أعلى، تُتيح لنا هذه القدرات توفير مرونةٍ أكبر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى الاتساق والخدمة الذي يميّز "فيستا"".

ويشكّل إدماج قدرات الأداء لطائرة "جلوبال 8000" امتداداً للاتفاقية الحديثة التي أبرمتها المجموعة، إلى جانب جهات تابعة لها وخاضعة لسيطرة مشتركة، مع شركة "بومباردييه" (Bombardier) لشراء 40 طائرة من طراز "تشالنجر 3500" (Challenger 3500) بشكلٍ مؤكّد، مع خيارات لشراء 120 طائرة إضافية، بما يعزّز متانة العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين.

وأضاف إريك مارتيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بومباردييه": "تتميّز طائرة "جلوبال 8000" بكونها طائرة لا تقبل أي تنازلات، إذ تجمع بين سرعةٍ لا تُضاهى، وراحةٍ استثنائية، وأداءٍ ميداني رائد على مستوى القطاع. ومع انضمام هذه الطائرة إلى أسطول "فيستا"، ستتمكّن المجموعة من تقديم أفضل ما يمكن أن يقدّمه هذا القطاع لعملائها".

ومع هذا التطوّر، تعزّز "فيستا" مكانتها باعتبارها المجموعة الأكثر توسّعاً ومرونةً وتوجّهاً نحو المستقبل في قطاع الطيران الخاص، من خلال استثماراتها المتواصلة لتقديم أعلى مستويات التوافر والاتساق وجودة الخدمة على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى تشغيل أكبر منصّة عالمية للطيران الخاص، تتميّز "فيستا" داخل القطاع عبر تقديم نموذج عضوية فريد يوفّر وصولاً مرناً ومريحاً إلى خدمات الطيران بدون تحمّل تكاليف التملّك.

نبذة عن "فيستا"

تُعتبر "فيستا جلوبال هولدينج ليمتد" (Vista Global Holding Limited) (فيستا) الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران لرجال الأعمال، حيث توفّر خدمات الرحلات الجوية الخاصة في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على شبكتها من الشركات التابعة وفريقها المكوّن من أكثر من 4,000 خبير. وتتّخذ المجموعة من دبي مقرّاً رئيسياً لها، وتقدّم من خلال محفظة متكاملة من الشركات نموذج خدمات خالٍ من تملّك الأصول، يغطّي كافة جوانب الطيران الخاص، بما في ذلك خدمات الرحلات العالمية المضمونة والمتاحة عند الطلب، وحلول الاشتراك والعضوية، إضافةً إلى خدمات التداول والإدارة.

ومن خلال استثماراتها المتواصلة في الكفاءات والتكنولوجيا والبنية التحتية، تُواصل "فيستا" دفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران منذ انطلاقتها قبل نحو عقدين، حيث تتمثّل رسالتها في تقديم أكثر خدمات الطيران تقدّماً بأفضل قيمة ممكنة، وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم.

وتتميّز "فيستا" بخبرةٍ واسعة تمكّنها من توفير حلول وتقنيات شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات عملاء الطيران الخاص عالمياً، وذلك من خلال علاماتها التجارية الرائدة، بما في ذلك "فيستا جيت" و"XO".

نبذة عن "بومباردييه"

في شركة "بومباردييه" (Bombardier) (المُدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: BBD-B.TO)، نعمل على تصميم الطائرات الأعلى أداءً في العالم وبنائها وتحديثها وصيانتها، لتلبية احتياجات أكثر الأفراد والمؤسّسات تميّزاً، بما في ذلك الشركات والحكومات والقوّات العسكرية. ولا يقتصر ذلك على تجاوز المعايير، بل يمتدُّ إلى فهم عملائنا بعمق بما يمكّننا من استباق متطلّباتهم غير المعبّر عنها.

وانطلاقاً من ذلك، نحرص على ريادة مستقبل الطيران من خلال الابتكار المستمر لجعل السفر الجوي أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة. كما نلتزم بتقديم أعلى مستويات الحرفية والعناية، بما يمنح عملاءنا ثقةً أكبر وتجربة راقية تلبّي توقّعاتهم وتتجاوزها. فالأشخاص الذين يساهمون في تشكيل العالم يحتاجون دائماً إلى أكثر الوسائل إنتاجية ومسؤولية للتنقّل.

ويشغّل عملاء "بومباردييه" أسطولاً يزيد على 5,200 طائرة، مدعوماً بشبكةٍ واسعة من فرق العمل التابعة للشركة حول العالم، إضافةً إلى 10 مرافق خدمية موزّعة عبر ست دول. ويتم تصنيع طائراتنا الرائدة في الأداء ضمن منشآت الهياكل الجوية والتجميع والتجهيز النهائي في كلٍّ من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفي عام 2024، حصدت الشركة جائزة "Red Dot: Best of the Best" المرموقة عن فئة العلامات التجارية وتصميم الاتصالات.

