تفتخر مجموعة الطيران الخاص الرائدة عالميًا بوجود مقرها العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد فريق دبي المتفاني عاملاً أساسيًا في النمو الإقليمي للمجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة فيستا جلوبال هولدينغ (فيستا)، مجموعة الطيران الخاص العالمية الرائدة، أن تعلن عن التوسع والنجاح المستمر لمكتبها في دبي، الذي يعرض قطاع الطيران الخاص المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع اقترابنا من العيد الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يوافق الثاني من ديسمبر، تحتفل شركة فيستا بكل فخر برحلة نموها الرائعة، مما يعكس بيئة الأعمال المزدهرة ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يرحب بالأعمال التجارية العالمية.

ومنذ اختيار دبي كقاعدة لمقرها العالمي عند إنشائها في عام 2018، شهدت العمليات الإقليمية لشركة فيستا نمواً سنوياً متواصلاً، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الطيران الخاص في المنطقة.

افتتحت فيستا مكتب مبيعات دبي في عام 2019، والذي شكل عاملًا أساسيًا لنجاحها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، ثم أصبح سريعًا مركزًا محوريًا لعمليات فيستا، مع توسع كبير وحضور متزايد في المنطقة، حيث ازداد عدد الموظفين المقيمين إلى أكثر من 65 موظفًا، بعد أن زادوا بمقدار 5 أضعاف على مدار أربع سنوات. ومع معدل النمو السريع هذا، قامت شركة فيستا بزيادة مساحة مكاتبها مرتين خلال أربع سنوات فقط، وكان آخرها افتتاح مساحة مكتبية جديدة في مركز دبي التجاري العالمي.

لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الطيران الخاص في المنطقة، تظهر أحدث نتائج فيستا في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 74% في إجمالي ساعات عضوية برنامج فيستا جيت المباعة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

تشمل النقاط الرئيسية الأخرى لنمو مكاتب فيستا ما يلي:

ريادة السوق: عززت فيستا مكانتها كشركة رائدة في السوق في صناعة الطيران الخاص، مع مجموعة متنامية من الخدمات، بما في ذلك تأجير الطائرات حسب الطلب، وإدارة الطائرات، وبرامج العضوية من خلال علامتها التجارية الرائدة في الصناعة، فيستا جيت وإكس أو. منهجية متمركزة حول العملاء: يعد نمو مكتب دبي بمثابة شهادة على تفاني شركة فيستا تجاه عملائها، حيث تقدم حلول طيران خاصة مصممة خصيصًا وآمنة وفعالة. ونتيجة لذلك، يختار المزيد من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة خدمات فيستا لتلبية احتياجات سفرهم. خلق فرص العمل: أدى نمو فيستا جلوبال إلى خلق العديد من فرص العمل في المنطقة، مما ساهم في الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل الشركة.

أعرب يوسف المعلم، نائب الرئيس التنفيذي – الدولي في فيستا، عن سعادته بالنمو في مكتب دبي قائلاً:

"لقد شهدنا نمواً استثنائياً في جميع أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يُعزى جزء كبير منه إلى فريقنا الرائع الموجود على الأرض في دبي، والذي يُظهر بشغف التزام فيستا الثابت بتقديم خدمات طيران خاصة استثنائية وحلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لعملائنا الأعضاء. ويمكّن هذا التوسع نظام فيستا من الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة باستمرار للعملاء في جميع أنحاء المنطقة."

كما أعرب المعلم عن امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، قائلاً:

"لقد لعب الموقع المهم والاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال - فضلاً عن بيئتها التقدمية والصديقة للأعمال - دوراً محورياً في قصة نمونا. نحن فخورون بالمساهمة في اقتصاد الدولة المزدهر وأن نكون جزءاً من مركز الأعمال العالمي الديناميكي هذا.

"تقف الشركة بفخر إلى جانب الأمة في احتضان الابتكار والتنوع والتميز، وهي القيم المتأصلة بعمق في ثقافة شركة فيستا. ومع اقتراب اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نشارك في الاحتفالات، لإحياء ذكرى التقدم والازدهار الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات على مر السنين.

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حول فيستا

توفر الشركات التابعة لـ فيستا جلوبال هولدينغ (فيستا) خدمات رحلات طيران الأعمال في جميع أنحاء العالم. مجموعة فيستا هي مجموعة عالمية مقرها في مركز دبي المالي العالمي في دبي، وتدمج مجموعة فريدة من الشركات التي تقدم خدمات خالية من الأصول لتغطية جميع الجوانب الرئيسية لطيران الأعمال وتشمل: تغطية طيران عالمية مضمونة وعند الطلب؛ حلول الاشتراك والعضوية؛ خدمات التجارة والإدارة؛ وتكنولوجيا التنقل المتطورة. تتمثل مهمة المجموعة في قيادة التغيير لتزويد العملاء بخدمات الطيران الأكثر تقدمًا بأفضل قيمة في أي وقت وفي أي مكان حول العالم. توفر معرفة فيستا وفهمها لجميع جوانب الصناعة أفضل العروض والتكنولوجيا الشاملة لجميع عملاء طيران الأعمال، من خلال خدماتها التي تحمل علامتي فيستا جيت وإكس أو وشركات النقل المرخصة قانونيًا. إن فيستا ليست شركة طيران مباشرة ولا تقوم بتشغيل أو استئجار رحلات جوية.