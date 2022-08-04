في خطوة تهدف لتوسع في أسواق المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران "فيستارا" أفضل شركة طيران متكاملة الخدمات في الهند، والمشروع المشترك بين مجموعة تاتا والخطوط الجوية السنغافورية، عن نجاح إطلاق رحلات طيران مباشر بدون توقف بين مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ومومباي في الهند. تغادر رحلة الطيران من مومباي في 2 أغطسطس 2022 في الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الهند، وتصل جدة في الساعة الثامنة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت جدة. تقوم شركة الطيران الآن برحلات جوية ثلاث مرات في الأسبوع بين المدينتين بطائرة من طراز إيرباص .A320neo

وصرح السيد فينود كانن المدير التنفيذي لشركة فيستارا، على إطلاق الخط الدولي الجديد:"نحن سعداء ببدء تقديم خدماتنا في جدة، وإضافة المملكة العربية السعودية ضمن وجهتنا الدولية المتنامية للرحلات الجوية. وقال: "هناك نمو مطرد في مجال قطاع الأعمال والمشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الروابط التجارية القوية مع الهند ووجود جالية هندية كبيرة، فهناك حركة متصاعدة بين البلدين، ونحن على ثقة أن المسافرين سيقدرون أن لديهم اختيار السفر على متن أفضل الخطوط الجوية في الهند.

جدول الرحلات بين مومباي وجدة

الوصول المغادرة الأيام رقم الرحلة المنطقة 8:50 PM 6:05 PM الثلاثاء، الخميس، السبت UK 235 مومباي ( - (BOMجدة (JED) 5:30 AM (+1) 9:50 PM الثلاثاء، الخميس، السبت UK 236 جدة ( (JED- مومباي ((BOM +1 تشير إلى الوصول في اليوم التالي، كل التوقيتات محلية.

رحلات الطيران من جدة إلى مومباي ستنطلق في 3 أغسطس 2022

تعد شركة طيران "فيستارا" هي الأعلى تصنيفًا في الهند على مواقع SkytraxوTripAdvisor وقد فازت بالعديد من جوائز "أفضل شركة طيران"، بالإضافة إلى أعلى معايير الوجودة، والرحابة ونظافة المقصورة الداخلية، وفقًا لمعايير السلامة العالمية. وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز سبع سنوات منذ بدء الإنطلاقة، رفعت "فيستارا" من مستوى معايير الخدمات والحركة الجوية في صناعة الطيران الهندي لتصبح أكثر شركات الطيران تفضيلا في البلاد، مؤخرا نقلت أكثر من 35 مليون مسافر".

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معلومات عن "فيستارا":

خطوط تاتا SIA الجوية المحدودة المعروفة باسم العلامة التجارية فيستارا، هي شركة مشتركة بنسبة 51:49 بين شركة تاتا سونز المحدودة الخاصة وخطوط سنغافورة الجوية المحدودة SIA، تجمع فيستارا بين حسن الضيافة المشهور لشركات تاتا و SIA وتفوق الخدمة المميزة ليقدموا أفضل تجربة طيران كاملة الخدمات في الهند. بدأت فيستارا عملها التجاري في 9 يناير 2015، بهدف وضع معايير جديدة في صناعة الطيران في الهند وهي اليوم تربط اتجاهات كثيرة عبر كل أنحاء الهند وخارجها. تمتلك الشركة أسطولا من 53 طائرة، يتضمن 41 طائرة إيرباص A320، وخمس طائرات إيرباص A321neo، وخمس طائرات بوينج 800NG-737 وطائرتين من طراز بوينج 787-9 دريملاينر، ونقلت أكثر من 35 مليون مسافر منذ بداية عملها.

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