برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية اختبار وتوسيع تجارب التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بصورة آمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن إطلاق برنامجها العالمي "جاهزية الوكلاء" (Agentic Ready) في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد في السوق المحلية بتطوير تجارب التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" إلى دعم المؤسسات المالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة من التجارة الرقمية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين على استكشاف المنتجات واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة مدفوعات فيزا.

ويركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تمكين جهات الإصدار من اختبار وتقييم المعاملات التي يباشرها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية، ما يساعدها على الاستعداد للتوسع المستقبلي مع تنامي الطلب على هذا النمط الجديد من التجارة.

وقد انضمّت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات إلى البرنامج، تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وتابي، وزينة، و"ويو"، ما يعكس قوة وديناميكية منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.

وفي هذا الإطار، قال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر: "نشهد في دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التجارة اليومية، بالتوازي مع تركيز واضح على عناصر الموثوقية والأمان والتطبيقات العملية. ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في المعاملات اليومية، ستؤدي جهات الإصدار دوراً محورياً في ترسيخ ثقة المستهلكين. ويوفّر برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" لشركائنا مساراً عملياً يمكّنهم من اختبار هذا التحول والاستعداد له بكفاءة، بما يواكب الجيل المقبل من التجارة الرقمية".

ويعتمد نهج فيزا في هذا المجال على خبرتها الراسخة بصفتها شبكة مدفوعات موثوقة، من خلال توظيف مجموعة من القدرات المتقدمة، تشمل بيانات الاعتماد الرقمية الآمنة، وحلول الهوية، وآليات إدارة المخاطر، ما يضمن تقديم التقنيات الجديدة بصورة مسؤولة وقابلة للتوسع.

ويتماشى إطلاق برنامج "جاهزية الوكلاء" مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور وجاهز للمستقبل، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية داعمة للابتكار، واستراتيجية متواصلة لتعزيز التحول نحو مجتمع أقلّ اعتماداً على النقد.

طلب متزايد على التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات

أظهر بحث حديث أجرته شركة "فاست كومباني الشرق الأوسط" بالشراكة مع فيزا، تنامياً ملحوظاً في اهتمام الشركات الإماراتية بحلول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد نحو 60% من الشركات بأنها تُبدي اهتماماً كبيراً أو تعمل بالفعل على استكشاف تطبيقات استخدام التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما تنظر الشركات في دولة الإمارات إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو وتعزيز القيمة، وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، إذ أشار 33% من المشاركين في الدراسة إلى أن تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم يشكّل أولوية رئيسة، فيما ركّز 28% على تحقيق نمو الإيرادات.

توسيع مستقبل التجارة

تواصل فيزا تعاونها مع المؤسسات المالية وشركاء التكنولوجيا ومختلف الأطراف الفاعلة ضمن منظومة المدفوعات في المنطقة، بهدف تمكين تجارب تجارية آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشكّل برنامج "جاهزية الوكلاء" محطة مهمة ضمن هذه المسيرة، إذ يسهم في تمكين الشركاء من تطوير القدرات والضوابط اللازمة لدعم الجيل المقبل من المدفوعات الرقمية، في وقت تقود فيه دولة الإمارات جهود التبني المبكر لهذا التحول، مع استمرار تنامي الزخم في مختلف أنحاء المنطقة.Top of Form

