مدينة الكويت : أضافت "فيرفوتيك"، وهي شركة تُحدث تحولاً جذرياً في إدارة بيانات أماكن الإقامة للأعمال المباشرة بين الشركات، شركة "رحلات"، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، إلى قائمة عملائها من خلال اعتماد الأخيرة لحلّ لرسم خرائط الفنادق.

ويُعدّ موقع "رحلات" إحدى أسرع وأكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. وأضافت الموقع مؤخراً أماكن إقامة بديلة إلى قائمة خدماتها ويسعى لبناء منصة عالمية لحجوزات السفر. وسيتمكن موقع "رحلات" من تنظيم معلومات الفنادق وتحسين تجربة الحجز لعملائه باستخدام خرائط الفنادق المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "فيرفوتيك".

بفضل المحتوى الراسخ من "فيرفوتيك" والمدعوم من أكثر من 600 مورّد، سيتمكن موقع "رحلات" من عرض بيانات الفنادق الثابتة المحسّنة مثل أماكن الإقامة خارج الفنادق، والأماكن المهمة، والمطارات ومحطات القطارات القريبة، وأكثر من 25 سمة أخرى.

وفي هذا السياق، قال بدر البدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "رحلات":"لدينا مخزون كبير من الفنادق التي تعاقدنا معها ذاتياً وأردنا توحيده ليتمكن عملاؤنا من الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجونها ليتمتّعوا بتجربة سلسلة عند حجز الفنادق. ونعتزم أيضاً تحسين جودة البيانات على موقعنا. ونحن على يقين أن تعاوننا مع ’فيرفوتيك‘ سيساعدنا في تحقيق كلا الهدفين".

ومن جانبه، قال مارفيل بوري، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات بشركة "فيرفوتيك":"في ’فيرفوتيك‘، نُبدي اهتماماً خاصاً بكيفية إدراك عملائنا لعروضنا. وأتوجّه بالشكر لشركة ’رحلات‘ على ثقتهم بمنتجاتنا لإدارة بيانات الفنادق واحتياجات المحتوى. ويُسعدني أن أنقل لكم تشوّق فريق عملنا للتعاون مع ’رحلات‘".

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لمحة عن "رحلات"

تأسس موقع "رحلات" عام 2014، ويُعدّ وكالة السفر عبر الإنترنت الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لحجوزات الطيران والفنادق وأماكن الإقامة البديلة. وأحدث "رحلات" تغييراً جذرياً في قطاع حجوزات السفر بالاستفادة من معرفته المباشرة بالتحديات الفريدة في المنطقة. وتُعدّ منصة الشركة السلسة والأسعار التنافسية ودعم العملات المحلية وميزات توفير الأموال والعروض غير المسبوقة بعض من القنوات التي تسهل تجربة حجز سفر سلسة للجميع.

وتُجسِّد منظومة "رحلات" مبادئ الاستقرار والسلامة والدعم لتحقيق شعار "نحن نفهم رحلتك". وأثمرت الجهود المستمرة لتلبية احتياجات العملاء عن حصولنا على العديد من الجوائز مثل جائزة وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة لعام 2021.

لمحة عن "فيرفوتيك"

تأسست شركة تكنولوجيا السفر "فيرفوتيك" عام 2018 بهدف تنظيم بيانات أماكن الإقامة حول العالم باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. وتقدم "فيرفوتيك" حلول السفر الأكثر شمولاً مثل رسم خرائط الفنادق والغرف والمحتوى المنسق للفنادق.

يُمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220816005677/en/

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