التحكم الأبوي وطمأنينة أكبر: الحل مصمم لتمكين أولياء الأمور والعائلات من إدارة اتصال أطفالهم بسهولة، وتعزيز ثقتهم بأمانهم الرقمي.

الوصول الآمن والمناسب للفئة العمرية: حجب منصات التواصل الاجتماعي والمواقع غير الملائمة والمحتوى الضار، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

أعلنت فيرجن موبايل الكويت التابعة لشركة كونكت العربية (Connect Arabia WLL) عن توصلها إلى شراكة مع شركة "كيدزونِت" لإطلاق "أمان" من فيرجن موبايل (Aman by Virgin Mobile)، الحل الجديد لشريحة اتصال مخصص للعائلات. ويهدف هذا الحل إلى دعم فرص الوصول الرقمي بطريقة أكثر أماناً، وذلك من خلال ضمان الحماية المدمجة على مستوى الشبكة، من دون الحاجة إلى تطبيقات أو تنزيلات أو إعدادات مسبقة.

ويتوافر الحل من خلال باقتين، وهما "أمان" (Aman) و "أمان بلس" (Aman Plus)، حيث يتيح للعائلات الاختيار بين حجب كامل لمنصات التواصل الاجتماعي على مستوى الشبكة، أو توفير بيئة تصفح آمنة تحدّ من التعرض للمحتوى غير الملائم أو الضار عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه الشرائح على أي جهاز يدعم شريحة اتصال، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الراوتر وغيرها من الأجهزة المتصلة، الأمر الذي يؤدي إلى توسعة نطاق الحماية ليشمل أكثر من جهاز واحد.

وفي ظل المشهد الرقمي المتسارع، تسعى العائلات إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الوصول إلى التعلم والتواصل من جهة، وتعزيز إجراءات الحماية من جهة أخرى. ويمكن لحل "أمان" من فيرجن موبايل معالجة هذا التحدي من خلال دمج تقنية السلامة الحاصلة على براءة اختراع من "كيدزونِت" مباشرة في شبكة الاتصالات، بما يضمن توفير الحماية التلقائية والدائمة أثناء الاستخدام، ويتم تطبيقها قبل وصول المحتوى إلى الجهاز.

وومن خلال دمج الحماية عند المصدر، يقدم "أمان" من فيرجن موبايل نهجاً متكاملاً وموثوقاً مقارنة بأدوات الرقابة الأبوية التقليدية القائمة على التطبيقات. ويتيح هذا التصميم القائم على مستوى الشبكة للأسر الحفاظ على الاتصال ضمن بيئة رقمية خاضعة للرقابة، تدعم الاستخدام المسؤول والمناسب للفئة العمرية.

وقال عزيز أمين، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت: "يعيش أولياء الأمور اليوم في عالم مختلف تماماً عن زمن طفولتهم، ومع أنهم ليسوا ضد التكنولوجيا، لكنهم يدركون تأثيرها على أطفالهم. ويساعد Aman by Virgin Mobile العائلات على تحقيق التوازن بين الاستقلالية والحماية، إذ يتيح للأطفال استكشاف العالم الرقمي بأمان، مع توفير الطمأنينة للآباء بأن الحماية مدمجة منذ البداية".

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بين فيرجن موبايل الكويت و"كيدزونِت" إزاء تعزيز تجارب رقمية أكثر أماناً في المنطقة. ومن خلال دمج تقنية "كيدزونِت" في بنيتها التحتية للاتصالات، تصبح فيرجن موبايل الكويت، إلى جانب "فريندي موبايل"، من أوائل المشغلين في السوق الذين يضعون حماية الأسرة على مستوى الشبكة في صميم خدماتهم.

من جانبه، قال نضال طه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيدزونِت": "تعكس هذه الشراكة كيفية توظيف التكنولوجيا لتكون أداة قوية من أجل تمكين أولياء الأمور لتوفير الحماية الأطفالهم من خلال حل بسيط وفعّال. وتمثل هذه الخطوة تقدماً نحو بناء مستقبل رقمي أكثر أماناً، وتضع معياراً جديداً للابتكار والمسؤولية في قطاع الاتصالات".

وكجزء من خطة إطلاق إقليمية مرحلية، سيواصل أمان من فيرجن موبايل التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العام الجاري 2026. في ظل دخول الأطفال إلى العالم الرقمي في أعمار أصغر من السابق، تتزايد أهمية توفير حماية مدمجة على مستوى الشبكة نفسها. ومن هذا المنطلق، يأتي أمان من فيرجن موبايل ليعتمد نموذجاً قائماً على الحماية من المصدر، بما يدعم تجربة اتصال آمنة توازن بين الاستكشاف الرقمي والحماية المناسبة للفئة العمرية.

ملاحظة: تنطبق الحماية عند اتصال جهاز الطفل بشبكة فيرجن موبايل (Virgin Mobile) وفي حال الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة، قد لا تنطبق الحماية. كما توفّر فيرجن موبايل حلول أمان منزلية لتمديد نطاق الحماية.

نبذة عن "كيدزونيت" KIDZONET:

كيدزونِت (KIDZONET) شركة عالمية متخصصة في حماية الأطفال عبر الإنترنت، وتهدف إلى جعل السلامة الرقمية أكثر بساطة وقابلية للتوسع وسهولة في الوصول. ومن خلال شراكاتها مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والمدارس، تدمج كيدزونِت الحماية مباشرة ضمن خدمات الاتصال، بما يتيح للعائلات الاستمتاع بتجارب إنترنت أكثر أماناً وذكاءً.

وتعد كيدزونِت عضواً في تحالف وي بروتكت العالمي (We Protect Global Alliance)، الذي يضم أكثر من 300 جهة من الحكومات والمجتمع المدني وقطاع التكنولوجيا، تعمل معاً على إنهاء الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز مستقبل رقمي أكثر أماناً.

نبذة عن فيرجن موبايل الكويت (Virgin Mobile Kuwait):

فيرجن موبايل الكويت (Virgin Mobile Kuwait) علامة اتصالات رقمية بالكامل، صُممت لتقديم تجربة اتصال بسيطة وشفافة وعادلة. يمكن للعملاء تفعيل الخدمة فوراً عبر الشريحة الإلكترونية (eSIM) أو استلام الشريحة حتى باب المنزل خلال أقل من ساعتين دون الحاجة إلى متاجر أو معاملات ورقية أو رسوم مخفية.

وتخضع فيرجن موبايل الكويت لإشراف هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، وتعتمد على منصات رقمية متقدمة تضع العملاء في موقع التحكم الكامل. ويتم تشغيل وامتلاك فيرجن موبايل الكويت من قبل كونكت أرابيا ذ.م.م (Connect WLL) بموجب ترخيص فيرجن إنتربرايزز ليمتد (Virgin Enterprise Limited).

