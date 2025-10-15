دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أمازون ويب سيرفيسز(AWS) اليوم عن تعاون جديد مع فيرجن موبايل الإمارات لتطوير خدمات الاتصالات من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة. وتركز المبادرة على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز للتحقق من الهوية الرقمية وتسهيل عمليات خدمة العملاء، مما يوفر خدمات أسرع وأكثر أماناً للمستخدمين.

ويرتكز هذا التعاون على خدمات الذكاء الاصطناعي التحليلي لدى أمازون ويب سيرفيسز بتقديم حلين متكاملين: الأول، للتحقق من الهوية ضد الاحتيال والثاني، للتفاعل التلقائي من خلال مساعد المحادثات المعزز بالذكاء الاصطناعي والذي يُجيب على استفسارات خدمة العملاء دون تدخل بشري. كما يهدف تطبيق هذه الحلول إلى تقليل أوقات تفعيل شرائح الاتصال بشكل كبير والاستغناء عن العمليات اليدوية.

وفي هذا الصدد، قال عمران شيخ، مدير الشؤون التقنية في فيرجن موبايل الإمارات: "يُمثل اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز مثل (SageMaker)، إنجازاً بارزاً في الرحلة الرقمية لدى شركة فيرجن موبايل الإمارات. وستُمكّننا هذه الخطوة من إعادة تعريف تجربة خدمة العملاء في قطاع الاتصالات، وستُرسي نموذجاً يُحتذى به لكيفية تحديث مُزودي خدمات الاتصال في جميع أنحاء الإمارات لعملياتهم من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي".

تعزيز الأمن والكفاءة

وفي إطار تعزيز ممارسات الأمن الرقمي، يحقق نظام التحقق من الهوية الرقمية القائم على الذكاء الاصطناعي في فيرجن موبايل الإمارات نسبة نجاح تصل إلى 98% في مصادقة المستندات، مع توفير حماية فعّالة ضد الاحتيال. كما يعمل النظام بشكل آني ويُكمل عملية التحقق من هوية العميل تلقائياً مما يضمن امتثال "فيرجن موبايل" لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) المعتمدة في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمكن منصة الذكاء الاصطناعي التحاوري في فيرجن موبايل حالياً من معالجة 25% من مكالمات العملاء دون تدخل بشري والتعامل مع الاستفسارات الروتينية بسرعة ودقة أكبر. وباستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يوفر هذا النظام مساعدة فورية على مدار الساعة، مما يحسّن أوقات الاستجابة ويساعد العملاء في الوصول إلى الحلول بسرعة وفعالية.

ومن جهته، قال كريس إيراسموس، المدير الإقليمي لأمازون ويب سيرفيسز في الإمارات العربية المتحدة وبقية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يؤكد تطبيق فيرجن موبايل الإمارات لحلول الذكاء الاصطناعي التحليلي على القوة المبتكرة في هذا القطاع المنظم". وفي سياق هذا التعاون مع فيرجن موبايل، أشار إيراسموس إلى بعض من خصائص حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز من حيث قدرته على بناء مساعدين أذكياء قادرين على اتخاذ قرارات متعددة الخطوات وأداء مهام مُعقدة وتوفير تجارب عملاء سلسة. كما سلط الضوء على الطرق التي يُمكن لمُزودي خدمات الاتصالات استخدام حل الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز الكفاءة وتحسين نتائج خدمة العملاء من خلالها.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي

تدمج حلول التحقق والدعم القائمة على الذكاء الاصطناعي بين نظام (AWS SageMaker) وتقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومحركات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإدارة عمليات التحقق من الهوية وتفاعلات الدعم بسلاسة تامة. ويُوفر هذا التكامل تجربة عملاء سحابية شاملة وموحدة تستطيع فيرجن موبايل الإمارات استخدامها لردع الاحتيال وتحسين خدمة العملاء مع ضمانها الامتثال.

صُممت حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه لأداء مهام متعددة الخطوات بشكل مستقل، بدءاً من التحقق من المستندات في قواعد بيانات مكافحة الاحتيال، وصولاً إلى فهم نوايا العملاء وحل مشكلات الدعم المعقدة. وتُمثل هذه الإمكانية نقلة نوعية بالنسبة لقطاع الاتصالات، إذ تمنح مزودي خدمات الاتصالات الأدوات اللازمة لبناء عمليات قابلة للتطوير وآمنة وسريعة الاستجابة وقادرة على التكيّف مع احتياجات العملاء في الوقت الفعلي.

ومن خلال تبنيها الشامل لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في إتمام مهامها، تؤكد فيرجن موبايل الإمارات أهمية الأتمتة في تطوير قطاع خدمات الاتصالات مع الالتزام ببرامجها الأمنية ومعاييرها التنظيمية.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

