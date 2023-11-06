دبي، الإمارات العربية: كشفت شركة فيرجن أتلانتيك عن استئناف رحلاتها الجوية بين دبي ومطار هيثرو بلندن، وذلك بعد هبوط أحدث رحلاتها في دبي الأسبوع الماضي، حيث تعتزم الشركة تسيير أربع رحلات أسبوعياً لغاية شهر مارس القادم، وزيادة الرحلات لتصبح رحلات يومية اعتباراً من شتاء العام المقبل.

وتهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات المشمسة والفاخرة خلال فصل الشتاء، لذا من المتوقع أن تشهد هذه الرحلات إقبالاً كبيراً من المسافرين لأغراض الترفيه، إذ تساعد الأجواء الدافئة على مدار العام وقصر زمن الرحلة الذي يقدر بثلاث ساعات، على استقطاب الأزواج والعائلات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ليزل جيريك، رئيس الشؤون الدولية في فيرجن أتلانتيك: "لطالما كانت لدينا الرغبة في العودة إلى دبي في التوقيت المناسب، ونعلم أن عملاءنا يتشوقون لاستئناف تسيير رحلاتنا إلى هذه الوجهة المميزة. كما يسعدنا تسيير رحلات إلى وجهات جديدة أو استئناف تسييرها إلى وجهات سابقة ذات شعبية واسعة. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بعملائنا على متن رحلاتنا الجوية، بمن فيهم المسافرين بغرض العمل أو الترفيه أو العائدين إلى المملكة المتحدة للتواصل مجدداً مع أصدقائهم وأقربائهم".

ومن جانبه، قال روب وايتهاوس، نائب الرئيس للأبحاث في مطارات دبي: "يسعدنا الترحيب مجدداً بشركة فيرجن أتلانتيك في مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً، وأحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم. تمتد شراكة مطارات دبي مع فيرجن أتلانتيك لسنوات عدة، لذا تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة ومهمة في إطار رؤيتنا المشتركة الرامية إلى توفير تجارب سفر استثنائية للمسافرين. كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز رحلات الربط، وترسيخ مكانة دبي العالمية كوجهة جذابة وفريدة".

انطلقت هذه الرحلات منذ 30 أكتوبر على متن طائرة بوينج 787-9 التي تضم 31 مقعداً في الدرجة العليا، و35 مقعداً في الدرجة الفاخرة، و192 مقعداً في الدرجة الاقتصادية المميزة والكلاسيكية والخفيفة. وتوفر رحلات الشركة الجديدة خدمات ربط سلسة وتجربة راقية للرحلات طويلة المدى للضيوف المسافرين على متن خطوطها وخطوط شركة ديلتا من دبي إلى وجهات متعددة في أمريكا الشمالية عبر مطار هيثرو بلندن، مثل نيويورك وسياتل ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

كما توفر الشركة سعة شحن جوي بحجم 20 طناً على متن كل رحلة، ما من شأنه توفير فرص جديدة للشركات الراغبة في استيراد البضائع وتصديرها، كالمنتجات الطازجة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، وشحنها جوياً بين الشرق الأوسط والأسواق الرئيسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أبرز الحقائق:

خط الرحلات الجوية: مطار هيثرو بلندن – مطار دبي الدولي

عدد الرحلات: أربع رحلات أسبوعية موسمية خلال فصل الشتاء، ابتداءً من 30 أكتوبر 2023

موعد طرح التذاكر للبيع: 7 يونيو 2023

أسعار التذاكر التنافسية: تبدأ أسعار تذاكر رحلات الذهاب والعودة في الدرجة الاقتصادية من 2,533 درهم إماراتي للشخص الواحد

رقم الرحلة: VS400 / VS401

مواعيد الرحلات: مطار هيثرو بلندن – مطار دبي الدولي: 18:20 / 05:30 +1، مطار دبي الدولي– مطار هيثرو بلندن 13:45 / 17:50

الطائرة: بوينغ 787-9

توزيع المقاعد على الدرجات: 31 مقعداً في الدرجة العليا، 25 مقعداً في الدرجة الفاخرة، 192 مقعداً في الدرجة الاقتصادية

الخدمات المُقدمة: تضم الخدمات المتكاملة على متن الرحلة وجبات الطعام والمشروبات المجانية، وأكثر من 300 ساعة من العروض الترفيهية، تتضمن الأفلام والبرامج التلفزيونية والمقطوعات الغنائية والموسيقية. كما يوجد شبكة واي فاي مجانية على متن جميع الرحلات.

سيّرت فيرجن أتلانتيك آخر رحلاتها إلى دبي في مارس من عام 2019.

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