دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن استحواذها على شركة "ستراتيجيك ثيرمال لابز" (Strategic Thermal Labs - STL)، المتخصصة في تقنيات التبريد السائل المتقدمة. ويأتي هذا الاستحواذ ليتوج استراتيجية "سلسلة التبريد" التي تنتهجها فيرتف، عبر تعزيز قدراتها الهندسية في نقطة الربط بين التبريد السائل من جهة الخادم والبنية التحتية الداعمة له، وهو عامل تزداد أهميته بشكل حيوي في البيئات عالية الكثافة والمبردة بالسوائل التي تدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

مع استمرار تزايد متطلبات الحوسبة، بات التفاعل بين التبريد السائل للخوادم والبنية التحتية الداعمة عاملًا حاسمًا يؤثر بشكل مباشر في الأداء الكلي للنظام، بما في ذلك تدفق السوائل، والتوازن، وسلوك أنظمة التحكم، وقابلية الصيانة، وموثوقية دورة الحياة. وتُضيف شركة "ستراتيجيك ثيرمال لابز" خبرات مثبتة في تصميم ألواح التبريد، وأنظمة التبريد السائل للخوادم، والتحقق الحراري لبيئات الحوسبة عالية الكثافة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرة فيرتف على محاكاة ظروف التشغيل الواقعية للحوسبة عالية الكثافة، وتحسين التفاعل بين سلسلة التبريد ومنظومة الطاقة، ودعم العملاء عبر مختلف مراحل التصميم والتكامل والتشغيل، وصولًا إلى إدارة دورة الحياة بكفاءة أعلى.

وقال سكوت أرمول، رئيس المنتجات والتكنولوجيا في شركة فيرتف: "مع الارتفاع غير المسبوق في كثافة الطاقة المدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، أصبح فهم ومعالجة تحديات الحرارة على مستوى الرقاقة أمراً بالغ الأهمية لتصميم الأنظمة وأدائها وموثوقيتها. وتتمتع شركة "ستراتيجيك ثيرمال لابز" بخبرات عميقة وقدرات مثبتة معالجة بعض من أكثر مشكلات الكثافة والحرارة تعقيداً على مستوى الرقاقة في هذه الصناعة، مما يعزز قدرة فيرتف على محاكاة حلول الأنظمة والتحقق من أدائها، ويمكّن العملاء من تحقيق أقصى كفاءة ممكنة وتحسين نتائج دورة حياة المنتجات ضمن بيئات التبريد بالسائل."

وشددت فيرتف على أن هذا الاستحواذ لن يغير من التزامها بنهج النظام البيئي المفتوح؛ حيث ستواصل الشركة دعم حلول البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني والمستقلة تماماً عن نوع الخوادم أو شرائح السيليكون المستخدمة. ويتمثل هدفها في تحسين أداء المنظومة بالكامل وتحقيق أفضل النتائج للعملاء عبر مختلف بيئات الحوسبة المتنوعة.

ويُعزز انضمام شركة "ستراتيجيك ثيرمال لابز" إستراتيجية فيرتف الأوسع نطاقاً الرامية إلى مساعدة العملاء في التعامل مع التعقيدات المتزايدة للبنية التحتية، وذلك من خلال قدرات متكاملة في مجالات الطاقة، والتبريد، وأنظمة التحكم، وخدمات دورة الحياة.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

