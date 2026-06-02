دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن توسيع منظومة التبريد الحراري المتكاملة الخاصة بها، عبر توفير حلّي Vertiv™ CoolChip CDU 2300 وVertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه التقنيات المتقدمة للتبريد السائل استجابةً للطلب المتنامي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبيئات الحوسبة عالية الكثافة من الجيل الجديد، بما يمكّن العملاء من تسريع نشر البنى التحتية عالية الكثافة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والأداء.

وتُعد مجموعة Vertiv™ CoolChip إحدى الركائز الأساسية ضمن منظومة سلسلة التبريد الحراري من فيرتف، وهي محفظة متكاملة وشاملة لإدارة التبريد الحراري تضم حلول التبريد المباشر للرقائق ، والتبريد بالغمر، والمبادلات الحرارية للأبواب الخلفية، وأنظمة توزيع سائل التبريد، وحلول طرد الحرارة، وأدوات التحكم الذكية، إلى جانب خدمات دورة الحياة التشغيلية، ضمن نظام موحّد ومتكامل لإدارة الحرارة بكفاءة تشغيلية عالية.

وسيتم استعراض الحلول الجديدة التي أُعلن عنها خلال مؤتمر Datacloud Global Congress الذي يُقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو، حيث تشارك شركة فيرتف بصفة راعٍ رئيسي وتستعرض أحدث تقنياتها في الجناح رقم 123.

وقال بول رايان، رئيس شركة فيرتف لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسهم النمو المتسارع لأعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في أساليب تصميم مراكز البيانات وتبريدها وتشغيلها وإدارة الطاقة فيها. ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر Datacloud Global Congress، نستعرض كيف تواصل فيرتف توسيع محفظتها المتكاملة من الحلول الشاملة، عبر الجمع بين حلول الطاقة عالية الكثافة، وتقنيات التبريد السائل، وأنظمة طرد الحرارة، وأدوات التحكم الذكية، وخدمات دورة الحياة التشغيلية، بما يساعد العملاء على تسريع نشر بنى تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي وتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة على المدى الطويل".

وباعتباره حلقة محورية ضمن سلسلة التبريد الحراري من فيرتف، يُعد Vertiv™ CoolChip CDU 2300 وحدة توزيع لسائل التبريد من سائل إلى سائل توفر قدرة تبريد تصل إلى 2.3 ميجاواط ضمن تصميم مدمج يتميز بواحد من أعلى معدلات القدرة إلى المساحة المتاحة في السوق.

ويسهم التصميم المدمج للوحدة في توفير مرونة أكبر في خيارات التركيب، سواء داخل صفوف الخوادم أو في المناطق الميكانيكية المجاورة، ما يساعد مشغلي مراكز البيانات على تقليل المساحات الأرضية المطلوبة وخفض عدد وحدات توزيع سائل التبريد اللازمة لعمليات النشر واسعة النطاق وعالية الكثافة.

وتغطي أنظمة Vertiv™ CoolChip CDU نطاقاً واسعاً من قدرات التبريد يتراوح بين 100 كيلوواط و2.3 ميجاواط، مع دعم حلول التبريد السائل المباشر للرقائق إلى جانب المبادلات الحرارية للأبواب الخلفية. ويتيح نظام التحكم المدمج Vertiv™ CoolChip CDU Controller إمكانية تكييف درجات الحرارة ومعدلات التدفق تلقائياً وفقاً لمتطلبات أعباء العمل، فيما تسهم مزايا مثل التكرار الاحتياطي، والتواصل بين الوحدات، والمراقبة عن بُعد، في تعزيز جاهزية النظام وتبسيط عمليات التشغيل والإدارة. كما تتيح قدرات التحكم الذكية على مستوى الوحدة تشغيل أنظمة CDU بتناغم وتنسيق كامل مع مختلف عناصر سلسلة التبريد الحراري من فيرتف بما يضمن تحقيق أداء حراري مستقر ومتناسق عبر كامل البنية التحتية لمركز البيانات.

واستكمالاً لدور وحدات CDU ضمن بنية سلسلة التبريد الحراري من فيرتف، توفر حلول Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds الجديدة طبقة الربط الفيزيائية بين وحدات توزيع سائل التبريد، ومكونات التبريد على مستوى الخوادم، وأنظمة طرد الحرارة.

ويخضع كل مجمّع توزيع لعمليات تنظيف ومعالجة واختبارات ضغط وإحكام متقدمة، بما يضمن أعلى مستويات النظافة، ومقاومة التآكل، والأداء الخالي من التسربات. كما يوفّر التصميم القابل للتهيئة توافقاً كاملاً مع مختلف حلول التبريد، بما في ذلك التبريد المباشر للرقائق، والتبريد بالغمر، والمبادلات الحرارية للأبواب الخلفية، مع تبسيط مسارات توزيع سائل التبريد داخل البنية التحتية. وتسهم هذه الحلول كذلك في تسريع عمليات النشر سواء للمشروعات الجديدة أو مشاريع التحديث والتطوير، ما يساعد مشغلي مراكز البيانات على توسيع نطاق البنية التحتية للتبريد السائل خلال أسابيع بدلاً من أشهر.

وتعزز شركة فيرتف محفظتها من الحلول عبر خدمات Vertiv™ Liquid Cooling Services، التي تشمل الدعم الهندسي والتصميم، وخدمات التركيب، والصيانة المستمرة، ضمن نهج متكامل يغطي كامل دورة الحياة التشغيلية. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة العملاء على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، والحفاظ على جاهزية الأنظمة، وضمان استدامة الأداء مع تنامي دور التبريد السائل كعنصر أساسي في تشغيل مراكز البيانات الحديثة.

كما سيتواجد خبراء فيرتف طوال فترة انعقاد مؤتمر Datacloud Global Congress في الجناح رقم 123، لاستعراض محفظة الشركة المتكاملة من حلول الطاقة والتبريد والبنية التحتية المتقاربة المصممة لدعم مراكز البيانات عالية الكثافة والجاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

