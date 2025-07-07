الرياض، المملكة العربية السعودية: نظمت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، دورة تدريبية متخصصة حول أنظمة المفاتيح الكهربائية (Switchgear) وقضبان التوزيع الكهربائية (Busbar) في مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركائها المحليين: شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، التابعة لمجموعة MDS SI، وشركة SBLT المتخصصة في توزيع الطاقة الكهربائية. وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على الطلب المتزايد على حلول توزيع الطاقة الموثوقة، والذي يشهد نموًا غير مسبوق في ظل التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الكثافة، وهما من الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة العربية السعودية.

وجمع هذا الحدث الحصري عددًا من الجهات الفاعلة والمؤثرة في قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقديم عرض عملي لتقنيات "فيرتف" المتطورة في المفاتيح الكهربائية منخفضة الجهد، ولوحات التوزيع، وأنظمة التوصيل الكهربائي المعيارية، والمصممة لدعم مستقبل البنية التحتية الرقمية الحيوية عالية الاعتمادية. وسلّطت جلسات تبادل المعرفة الضوء على كيفية مساهمة حلول "فيرتف" المتقدمة في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، والموثوقية، وقابلية التوسع، وهي متطلبات جوهرية لضمان استمرارية الأعمال ودعم النمو المتسارع للبنية التحتية الرقمية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال محمود عبدالمنعم، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي في شركة فيرتف: " لا يقتصر هدفنا على توفير التكنولوجيا فحسب، بل نسعى إلى بناء بنية تحتية رقمية حيوية أكثر ذكاءً ومرونة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وبما أن رؤية 2030 تمثل خارطة الطريق نحو الريادة الرقمية، وكفاءة الطاقة، وتحول البنية التحتية، فإن مشاركتنا في هذا السياق تهدف إلى تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق هذه الأهداف الإقليمية."

وخلال الفعالية، قدّم خبراء "فيرتف" عروضًا تفاعلية حيّة لحلول الشركة الرئيسية في مجال توزيع الطاقة، بما في ذلك نظام التوصيل الكهربائي المعياري Vertiv™ Powerbar iMPB. . ويتميّز هذا النظام بتصميم هندسي يوفّر توزيعًا مرنًا وعالي الكفاءة للطاقة في بيئات مراكز البيانات والتطبيقات الصناعية، ويعتمد على تقنيات متطورة في المفاتيح الكهربائية منخفضة الجهد ولوحات التوزيع، تم تطويرها بما يتوافق مع أعلى معايير الأداء والسلامة.

وأضاف عبدالمنعم قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع شركتَي MMR وSBLT لنقل خبرات فيرتف إلى الرياض. هذا الحدث لا يُعد مجرد استعراض للابتكار، بل يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا بتعزيز القدرات المحلية، وتقديم التدريب العملي، وتوفير الدعم الفني المباشر للعملاء. نؤمن بأن تسريع وتيرة النمو في المملكة يبدأ بالاستثمار في الكفاءات الوطنية والشركات التي ستقود مسيرة التحول الرقمي في المستقبل."

وشكّلت هذه الفعالية محطة بارزة في مسار توسّع "فيرتف" إقليميًا، حيث باتت الشركة اليوم تمتلك فريقًا متكاملًا يعمل من مقرها في الرياض، ما يتيح لها تقديم خدمات محلية سريعة، ودعم هندسي مخصّص، وإتاحة الوصول المباشر إلى محفظتها العالمية من حلول الطاقة والتبريد. وتقدّم "فيرتف" حلولاً متكاملة للبنية التحتية الرقمية الحيوية، تشمل حلولًا مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات مراكز البيانات الضخمة ومشاريع المدن الذكية، التي تُعد من أبرز القطاعات ذات النمو السريع في المملكة العربية السعودية.

واختتم عبد المنعم قائلاً: "تُصمَّم ابتكاراتنا في أنظمة المفاتيح الكهربائية، ولوحات التوزيع، وأنظمة التوصيل الكهربائي المعيارية لدعم البيئات المتطورة وعالية الكثافة، التي باتت تشكّل المعيار الجديد في اقتصاد المملكة الرقمي. فمهمتنا هي توفير بنية تحتية مرنة تُمكّننا من مواصلة التقدّم، من البنية التحتية إلى المعالج."

تقدّم فيرتف من خلال مجموعات المفاتيح الكهربائية وقضبان التوزيع نظاماً متكاملًا، معياريًا وقابلًا للتوسّع لتوزيع الطاقة في البنية التحتية الرقمية الحيوية. ويقدّم نظام Vertiv™ PowerBoard للمفاتيح الكهربائية منخفضة الجهد تصاميم معيارية ومدمجة تم اختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، بينما يوفّر نظام Vertiv™ Powerbar iMPB لتوصيل الطاقة من الأعلى حلاً مرنًا وقابلًا للتوسّع، ما يُسهم في تقليل أوقات التوقف وتحسين تدفّق الهواء للتبريد في البيئات كثيفة البيانات داخل مراكز البيانات. تتكامل هذه الحلول مع محفظة "فيرتف" الشاملة التي تشمل أنظمة الطاقة والتبريد، وإدارة تقنية المعلومات، وحلول الأرفف، والأنظمة المتكاملة، والخدمات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: Vertiv.com/MEETCA

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

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