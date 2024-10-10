تكشف الشركة عن ابتكارات مصممة لتحسين توافر وكفاءة استخدام الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

يتضمن جناح "فيرتف" عروضاً تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي تتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها أحدث الحلول والمنصات والأنظمة التي طورتها الشركة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر. وتهدف "فيرتف" من خلالها حرصها المستمر على المشاركة في هذا الحدث العالمي المرموق إلى استعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها الذكية في مجال أنظمة التبريد السائل.

وقبل انطلاق النسخة المرتقبة من الحدث السنوي الرائد، قدمت "فيرتف" لمحة عن أهم الابتكارات التي ستعرضها أمام الزوار مع التركيز على التطور الكبير الذي تشهده الحلول والمنصات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتمكن زوار منصة "فيرتف" في المعرض من استكشاف البنية التحتية المُصممة مسبقاً Vertiv™ 360AI للحوسبة عالية الأداء، والتي طورتها الشركة لدعم تشغيل وتبريد أنظمة البنية التحتية الرقمية والعمليات والتطبيقات عالية الكثافة في مختلف بيئات التشغيل. وقد صممت فيرتف كل حل ليتوافق مع عروض البنية التحتية الرقمية الحيوية من أجل تلبية متطلبات العملاء ومشاريعهم وتطلعاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.

وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: "إن مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2024 تنبع من التزامنا الراسخ بتعزيز ريادتنا في المشهد الرقمي والتكنولوجي إقليمياً وعالمياً، وحرصنا على إتاحة المجال أمام عملائنا للاطلاع على أحدث الحلول والمنصات والأنظمة التي طورناها مؤخراً. ونتطلع إلى التواصل مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم لتبادل الخبرات والرؤى، وتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي باتت ضرورة ملحة اليوم لدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي وعمليات الحوسبة عالية الأداء بالنسبة لعملائنا".

وكانت "فيرتف" قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق محفظة جديدة من حلول البنية التحتية لمراكز البيانات عالية الكثافة لدعم المتطلبات المتزايدة لأنظمة التبريد والطاقة على مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات الحوسبة المتسارعة. وقد صممت "فيرتف" الحلول الجديدة بهدف تسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حلول مصممة خصيصاً لدعم البنية التحتية الحيوية والإدارة الرقمية والخدمات الشاملة، بما يسهم في تسريع عملية نشر الحلول والمنصات الجديدة بما يصل إلى ضعف السرعة التي تتطلبها عمليات النشر التقليدية للبنية التحتية الرقمية. وتشمل هذه الحلول أنظمة الطاقة والتبريد ومنصات حفظ الأنظمة والخدمات الشاملة لدورة الحياة والإدارة الرقمية.

وستكشف "فيرتف" من خلال منصتها(#H9-B20) في القاعة المخصصة للذكاء الاصطناعي في مركز دبي التجاري العالمي، عن أبرز الابتكارات المصممة لتعزيز تجارب العملاء والشركاء وتلبية متطلباتهم فيما يتعلق بأنظمة الطاقة والتبريد التي تحتاجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه الحلول وحدة توزيع سائل التبريد Vertiv™ Liebert® XDU 450، والتي تُعد أحدث حلول التبريد السائل التي طورتها "فيرتف" والمصممة لتعزيز أداء وكفاءة أنظمة الحوسبة عالية الأداء وتطبيقات مراكز البيانات الحديثة.

وتعمل حلول وحدة توزيع سائل التبريد Liebert® XDU 450 على ضمان أن سائل التبريد في مثل هذه البيئات التشغيلية يقتصر على الحد الأدنى من الحجم مع التحكم في التدفق والضغط ودرجة الحرارة والحفاظ عليها بشكل دقيق. وتّعد جميع منتجات مجموعة أنظمة التبريد السائل من فيرتف حيوية ومهمة للغاية لإدارة ومعالجة التحديات الحرارية التي تفرضها المتطلبات السحابية المتزايدة لتطبيقات لذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ما يضمن الحصول على مستوى عالٍ من الأداء والموثوقية.

إضافة إلى ذلك، ستعرض "فيرتف" خلال الحدث مجموعة من حلولها الذكية المصممة لتمكين الشركاء من تقديم خدمات ومنتجات فريدة ومميزة للمستخدمين النهائيين. ومن بين هذه الحلول Vertiv™ SmartCabinet™ ID، وهو مركز بيانات صغير مصمم لتعزيز أداء التقنيات الحيوية من خلال مقاومة الظروف القاسية المصاحبة للبيئات الصناعية، مثل الغبار والأوساخ والرطوبة وتقلبات درجات الحرارة. ويأتي هذا الحل الذكي مع مجموعة من الخصائص والوظائف بما في ذلك الإدارة المتكاملة للطاقة، والرفض المرن للحرارة، والتبريد الموفر للمساحة، والرفوف / الحوامل المساعدة، ما يوفر لمديري أنظمة تكنولوجيا المعلومات مستوى متقدم من الحماية.

وقال كارستن وينثر، رئيس شركة "فيرتف" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا:"تُعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة ورئيسية بالنسبة لأنشطة أعمالنا، وتعكس مبادراتنا الاستراتيجية التزامنا الثابت والمستمر بتلبية احتياجات البنية التحتية الرقمية لعملائنا وشركائنا في المنطقة. ويوفر لنا هذا الحدث منصة متميزة للتواصل مع الشركات الرائدة والشركاء والعملاء ومواصلة المساهمة بدور حيوي في دفع عجلة النمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة. ويشكل معرض جيتكس جلوبال 2024 محظة مهمة بالنسبة لنا لمواصلة رحلتنا في تمكين عملائنا من خلال تسليط الضوء على منتجاتنا وخدماتنا وحلولنا المتقدمة التي ستمكنهم من البقاء في طليعة المشهد التكنولوجي ومواكبة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز الكفاءة عبر منظومة البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم".

وتتضمن مشاركة فيرتف خلال الحدث العالمي تقديم عروض تفاعلية لمنتجاتها وخدماتها باستخدام تقنية الواقع الافتراضي طوال فترة المعرض، ما يتيح للحضور استكشاف الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الحلول التي طورتها الشركة والتعرف على أحدث ابتكارانها.

لمزيد من المعلومات حول فيرتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com/METCA.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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