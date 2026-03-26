دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على شركة "ثيرمو كي" (ThermoKey S.p.A)، المزود الرائد لتقنيات تبديد الحرارة والتبادل الحراري والتي تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومزودي حلول الأنظمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استثمارات "فيرتف" المستمرة في حلول التبريد المتقدمة المخصصة لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة، فور إتمامها، في توسيع محفظة "فيرتف" للإدارة الحرارية وقدراتها التصنيعية، لا سيما في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة عبر سلسلة التبريد المتكاملة لـ "مصانع الذكاء الاصطناعي" ومراكز البيانات عالية الكثافة.

ومع إتمام الصفقة، من المتوقع أن تساهم "ثيرمو كي" في دفع مسار "فيرتف" نحو تعزيز البنية التحتية المادية المتقاربة، وذلك من خلال توسيع نطاق التقنيات الحرارية المتاحة للعملاء، وتعزيز قدرة "فيرتف" على دعم الهياكل الحرارية المتكاملة على مستوى الأنظمة؛ مما يساعد العملاء على البقاء في الطليعة لعدة أجيال حاسوبية قادمة. كما تُعد محفظة "ثيرمو كي" من المبردات الجافة وحلول التبادل الحراري القائمة على تقنية القنوات الدقيقة مكملاً حيوياً لسلسلة الحلول الحرارية المتكاملة من "فيرتف"، مما يمنح العملاء مرونة فائقة لتحسين الأداء بما يتناسب مع ظروف الموقع ومتطلبات النمو المستقبلي.

وصرح جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتف": "لقد أصبحت عملية تبديد الحرارة تشكل تحدياً جوهرياً وحاسماً لمراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع سعي القطاع المستمر نحو إيجاد حلول مبتكرة لرفع القدرة الاستيعابية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسع بنموذج عمل واثق." وأضاف: "من خلال تعاوننا مع ’ثيرمو كي‘، لمسنا قيمة تقنياتهم الاستثنائية في التبادل الحراري، وعمق خبراتهم الهندسية، فضلاً عن علاقاتهم الراسخة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومزودي حلول الأنظمة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في توسيع الآفاق والخيارات المتاحة لعملائنا، تزامناً مع اعتمادهم استراتيجيات تبريد أكثر كفاءة، وبناء بنى تحتية مصممة خصيصاً لمواكبة المتطلبات المتسارعة والفريدة لعصر الحوسبة الحديث.

تتمتع شركة "ثيرمو كي" (ThermoKey)، التي تأسست عام 1991 ومقرها إيطاليا، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الهندسة والتصنيع للمبادلات الحرارية المستخدمة في تبريد مراكز البيانات والتطبيقات المعقدة الأخرى. وقد نجحت الشركة في بناء علاقات وطيدة وطويلة الأمد مع كبار المصنعين والقائمين على التركيب في جميع أنحاء العالم، كما تحظى بتقدير واسع بفضل درايتها الهندسية العميقة، وخبرتها التطبيقية، وتعاونها الوثيق مع العملاء في بيئات مراكز البيانات، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية ، وأنظمة تبريد العمليات الصناعية. وبفضل قدراتها الهندسية المتميزة، وتقنيات القنوات الدقيقة، وتوافق حلولها مع المبردات الطبيعية وتلك ذات الاحتباس الحراري المنخفض، تُعد الشركة شريكاً مثالياً لبيئات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمكثفة لاستهلاك الطاقة.

من المتوقع أن تساهم قدرات "ثيرمو كي" في التصميم والإنتاج الداخلي، جنباً إلى جنب مع محفظتها المتنوعة من المبادلات الحرارية، والمبردات الجافة (dry coolers)، والمكثفات المبردة بالهواء، وأنظمة التبريد السائل، في تعزيز القاعدة التقنية الواسعة لشركة "فيرتف" في المجال الحراري وزيادة مرونتها التصنيعية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساهم القدرة الإنتاجية المتاحة لدى "ثيرمو كي" في دعم التوسع المستمر لمحفظة حلول "فيرتف" الحرارية، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد من العملاء ضمن فئات البنية التحتية الحرارية الحيوية.

من المتوقع أن يمنح هذا الاستحواذ عملاء الشركة العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك:

دعم معزز لاستراتيجيات التبريد عالية الكفاءة : في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذات الكثافة العالية .

تكامل متطور على مستوى الأنظمة : عبر كافة مكونات البنية التحتية الحرارية ضمن حلول البنية التحتية المادية المتقاربة من "فيرتف ".

القدرة على تحسين الأداء عبر منظومة متكاملة : تشمل التبريد السائل، والتبريد بالهواء، وتبديد الحرارة كـ "سلسلة حرارية موحدة"؛ بما في ذلك تعزيز قدرات تبديد الحرارة مثل أنظمة Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين استغلال القوة التشغيلية .

نطاق وصول أوسع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا : إلى تقنيات التبريد الجاف والتبادل الحراري المتقدمة، مع دعم هندسي وتصنيعي معزز يواكب السرعة والنطاق المطلوبين في عمليات نشر مراكز بيانات الجيل القادم .

تخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية المختصة، ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من عام 2026.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

