المملكة العربية السعودية: حصدت شركة فاست أوتو تكنيك، الوكيل الحصري لفيراري في المملكة، جائزة "الوكيل الأفضل تطورا" Best Improvement من فيراري الشرق الأوسط. بفضل أدائها المتميّز والتزامها عبر مختلف مجالات أعمالها. كما حصلت الشركة على جائزة "أفضل مستشار خدمة" في الشرق الأوسط والتي مُنحت للسيد عبد الرحمن خان تقديراً لتفانيه في عمله في قسم خدمة ما بعد البيع.

وتعليقاً على الجوائز، قال السيد محمّد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة فاست أوتو تكنيك: "يسعدنا حصول فاست أوتو تكنيك على هذه الجوائز من فيراري بينما نواصل مساعينا لنصبح الشريك الاستراتيجي الأقوى لفيراري في المنطقة. فهذا التقدير الذي يعترف بالعمل المتميّز الذي حققناه عام 2021 يعزز عزمنا على مواصلة تطوير أعمالنا عبر مختلف المجالات. ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات تعكس الالتزام الفائق لفريق عملنا ونتطلّع قدماً إلى مزيد من النجاح والإنجازات التي تتخطّى توقّعات عملائنا الكرام."

ومن جانبه صرّح جورجيو توري، المدير العام لفيراري في الشرق الأوسط، قائلاً: "لطالما أثبتت فاست أوتو تكنيك التزامها بمنح مالكي سيارات فيراري وهواتها أفضل تجربة على الإطلاق، ويؤكّد ذلك على تفاني الشركة وحرصها الدائم على تقديم الدعم المستمر لعلامة الحصان الجامح. نهنّئ الفريق على إنجازاته ونتطلّع إلى مزيد من النجاح الذي يفوق التوقعات عام 2022."

الجدير بالذكر أنّ فاست أوتو تكنيك الوكيل الحصري لعلامة فيراري في المملكة العربية السعودية منذ عام 1998، وعلى مدى العقدين الماضيين كانت الشركة في الطليعة في فترة النمو غير المسبوق لعلامة فيراري في المنطقة عبر تقديم تجربة لا تُضاهى لعملاء علامة الحصان الجامح الأسطورية التي يقع مقرّها في مدينة مارانيلّو الإيطالية.

وبصفتها لاعباً رئيسياً في المنطقة من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع، تلتزم فاست أوتو تكنيك بتقديم معايير جودة عالمية المستوى بفضل فريقٍ من الأفراد المؤهّلين وذوي المهارات العالية، كما كانت رائدة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها على مرّ السنين. وتأتي هذه الجوائز لتؤكّد مرّة جديدة على هذا الالتزام وعلى تفاني الشركة في منح عملائها تجارب استثنائية، مع سعيها الدؤوب لتطوير أعمالها عبر مختلف الأقسام."

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