دبي - الإمارات العربية المتحدة- أصدرت شركة فيدرال إكسبريس كوربريشن (فيديكس)، المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز FDX))، تقرير التأثير الاقتصادي السنوي الذي يحلل أداء شبكة الشركة العالمية، ودورها في تعزيز رخاء المجتمعات المحلية وازدهارها خلال سنتها المالية 2024. وتم إعداد الدراسة بالتشاور مع "دون آند برادستريت" (رمزها في بورصة نيويورك: DNB)، الشركة الرائدة في مجال توفير بيانات وتحليلات اتخاذ القرارات التجارية. وترصد الدراسة "تأثير فيديكس"، أي التأثير الذي تحدثه في تسريع حركة السلع وتحفيز الأفكار التي تسهم في توليد النمو الاقتصادي على مستوى العالم، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في الشرق الأوسط.

وقال راج سوبرامانيام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيديكس كوربوريشن: "إننا في فيديكس ننطلق من رؤية واضحة لجعل سلاسل التوريد أكثر ذكاءً للجميع، وذلك من خلال توظيف البيانات والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة عملائنا وعملائهم بشكل أفضل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع نطاقنا وتأثيرنا. وتعكس دراسة "تأثير فيديكس" التزامنا المتواصل بالتميز والنمو الاقتصادي والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

ويكشف التقرير أن فيديكس ساهمت بأكثر من 85 مليار دولار أمريكي في التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2024، وهو ما يمثل 0.1% تقريباً من إجمالي الناتج الاقتصادي الصافي العالمي. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، فقد تبيّن أن فيديكس قد أسهمت بشكل مباشر بنسبة قدرها 0.1% في الناتج الاقتصادي الصافي لقطاعات النقل والتخزين والاتصالات في المنطقة للعام 2024. وأسهمت الشركة بشكل غير مباشر أيضاً بقيمة قدرها 280 مليون دولار أمريكي تقريباً في الاقتصاد الكلي للمنطقة في السنة المالية 2024.

وقالت كامي فيسواناثان، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "نؤكد في فيديكس على التزامنا الثابت إزاء دعم النمو والتحول اللذين تحققهما منطقة الشرق الأوسط بمستويات مذهلة. لقد ركزنا على تصميم بنيتنا التحتية وخدماتنا في هذه المنطقة لتمكين الشركات المحلية وربطها بالفرص العالمية. ومن خلال الاستثمار في الحلول اللوجستية السلسة متعددة الوسائط والمرافق الحديثة، نهدف إلى تعزيز حركة التجارة العابرة للحدود، مع المساهمة في تعزيز التقدم الاقتصادي والبيئي الشامل في جميع أنحاء المنطقة".

ومن أبرز الأحداث في السنة المالية 2024 إطلاق مركز فيديكس الإقليمي الجديد في مطار دبي وورلد سنترال بدبي الجنوب، وتمثل هذه الخطوة استثماراً طويل الأجل للشركة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في هذه المنشأة بقيمة تجاوزت 350 مليون دولار أمريكي. ويتميز المركز الجوي والأرضي الذي تبلغ مساحته 57,000 متر مربع بأنظمة فرز آلية تعمل على معالجة الطرود بكفاءة ودقة أكبر، إلى جانب توظيفه التقنيات المستدامة، مثل الأنظمة الموفرة للطاقة ومحطات الشحن الكهربائية لمركبات فيديكس والموظفين، ومنطقة تخزين باردة تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً لاستيعاب الشحنات الحساسة للحرارة. وتعمل هذه الميزات على الارتقاء بمكانة المركز ودوره المؤثر في تعزيز قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، وترسيخ سمعة دبي كمركز حيوي للتجارة الإقليمية والدولية.

وواصلت الشركة أيضاً توسيع شبكتها الإقليمية بعد أن توصلت إلى مذكرة تفاهم لإقامة منشأة لوجستية إقليمية في المناطق الحرة في قطر، وتعزيز الخدمات بين القارات بين فيتنام والشرق الأوسط من خلال خدمة طيران جديدة توفر وقت عبور أسرع للمستوردين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وعلاوة على ذلك، قدمت فيديكس حلولاً جديدة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات في الشرق الأوسط على تطوير استراتيجيات الشحن وتوسيع فرص التجارة العالمية. ويشمل ذلك خدمة "شحن بأقل من حمولة الحاوية ذات الأولوية" متعددة الوسائط FedEx Less-than-Container Load Priority، باستخدام شبكة بحرية وبرية متكاملة لتوفير شحن أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط. ومن خلال خدمة فيديكس الإقليمية الاقتصادية FedEx® Regional Economy وخدمة فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي FedEx® Regional Economy Freight، تقدم الشركة أيضاً خدمات برية مؤجلة وفعالة من حيث التكلفة ومحددة بيوم واحد للشحنات غير المستعجلة بين الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن.

وكانت فيديكس مساهماً فاعلاً في مبادرات الاستدامة في المنطقة من خلال إضافة المركبات الكهربائية إلى أسطولها في الإمارات العربية المتحدة في السنة المالية 2024، وإطلاقها أداة جديدة للاستدامة تحت اسم "رؤى فيديكس للاستدامة" FedEx® Sustainability Insights التي تسمح للعملاء بتقدير البصمة الكربونية لشحناتهم داخل شبكة فيديكس، ودعم تقارير الانبعاثات الخاصة بهم. وتولى أعضاء فريق فيديكس قيادة التأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال العطاء لمجتمعاتهم عبر مشاريع في 13 مدينة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا . وعلى سبيل المثال، قام 100 عضو في فريق فيديكس في الإمارات ومصر بتعبئة أكثر من 2,300 سلة غذائية للمحتاجين في رمضان.

ويمكن اكتشاف المزيد حول تأثير فيديكس على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في تقرير التأثير الاقتصادي العالمي لشركة فيديكس للعام المالي 2024 عبر الرابط: fedex.com/economicimpact

نبذة عن فيديكس.

توفر شركة فيديكس المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز (FDX) مجموعة واسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية والأعمال للعملاء والشركات في جميع أنحاء العالم. وباستخدام شبكتها العالمية المرنة والفعالة والذكية، تقدم الشركة حلول أعمال متكاملة بإيرادات سنوية تبلغ 88 مليار دولار. وتعدّ أيضاً واحدة من أكثر الشركات التي تحظى بالتقدير والثقة على مستوى العالم، حيث تلهم ما يزيد على 500,000 موظف للتركيز على السلامة والمحافظة على أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، والوفاء باحتياجات عملائها ومجتمعاتها. وتلتزم فيديكس أيضاً بالربط بين الأشخاص وتوفير القدرات في جميع أنحاء العالم بمسؤولية وذكاء، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عملياتها بحلول العام 2040. ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الرابط: fedex.com/about.

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