الإمارات العربية المتحدة، دبي: تفخر فيتنس فيرست، العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة واللياقة البدنية في المنطقة، بالإعلان عن الافتتاح الكبير لأحدث فروعها المتقدمة في برج باي جيت في قلب منطقة الخليج التجاري النابضة بالحياة. يتميز النادي الجديد بتصميم عصري ومرافق متقدمة ومساحات مدروسة بعناية ليمنح الأعضاء في دبي تجربة لا تُضاهى.

تم تصميم نادي باي جيت بالتعاون مع وكالة التصميم العالمية LXA، حيث يجمع بين الجمالية العصرية الراقية والوظيفية العملية لضمان أقصى درجات الراحة والانسيابية في التنقل داخل المكان. وعمل فريق متخصص على التخطيط الدقيق لكل زاوية في النادي لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من المساحة وتعزيز راحة الأعضاء أثناء التمرين.

مرافق وبرامج مبتكرة تناسب جميع المستويات

تشكيلة واسعة من الحصص التدريبية: يمكن للأعضاء الاختيار من مجموعة متنوعة من الحصص، مثل Reformer Pilates والتدريب الوظيفي واليوغا والباريه وركوب الدراجات الثابتة والملاكمة وحصص اللياقة الخارجية، إضافة إلى حصص جماعية في الماء لتقوية الذهن والجسم منها حصص أكوا وحصص Les Mills، إلى جانب برامج Signature الجديدة كليًا مثل Myoflow، BXN، Reform VIP، Rush Xpress، Flow&Float وغيرها والتي تقدم تحت إشراف مدربين محترفين.

أحدث أجهزة اللياقة البدنية: يوفر النادي مجموعة متنوعة من الأجهزة لدعم مختلف المستويات والقدرات، تشمل أحدث التقنيات من Gym80، Technogym، وFreemotion، بما في ذلك جهاز Freemotion Incline Trainer المصمم لحرق الدهون وتمارين الكارديو HIIT وتدريبات القوة وجهاز Freemotion Dual Cable Cross للحصول على نتائج دقيقة ومركّزة. كما يضم النادي منطقة Booty Zone المخصصة لتمارين عضلات المؤخرة والساقين، إلى جانب ملعب Gym80 Outdoor Gym في الهواء الطلق لتجربة فريدة. ولعشاق التمارين المائية، تتوفر معدات أكوا بما في ذلك أجهزة المشي والدراجات المائية وغيرها لتقديم تجربة عالمية المستوى.

تجارب اللياقة التفاعلية: يضم النادي أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم تجربة تدريب استثنائية تساعد الأعضاء على تحقيق أهدافهم بفعالية وكفاءة أعلى، وتشمل:

o GoXpro وهي منصة رقمية مبتكرة للتدريب الشخصي، توفر تحليلًا فرديًا دقيقًا للجسم والحركة من أجل تتبع التقدم المحرز وتقدم تحديات رقمية ممتعة لتعزيز التفاعل.

o Team Beats لتقديم تجارب تدريبية جماعية غامرة وموجهة.

o Wexer وهي حلول لياقة افتراضية تتيح خيارات تدريبية أكثر مرونة للأفراد والمجموعات.

o Seca وهي تقنية تحليل مكونات الجسم لمساعدة الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة من تدريباتهم عبر نتائج دقيقة.

مناطق مخصصة للاستشفاء والعافية: يوفر النادي منطقة استشفاء متكاملة تضم العلاج بالأشعة الحمراء والعلاج بالتبريد والعلاج الرياضي وأحواض المياه الباردة والساونا بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة Normatec ومعدات Hyperice وغيرها لمنح الأعضاء الأدوات اللازمة لتعزيز تعافيهم وتحسين أدائهم ودعم صحتهم العامة.

تصميم يركز على المجتمع: يضم النادي ردهة للأعضاء يضم الذي يقدم ركنًا حصريًا للطعام الصحي وقائمة طعام مصممة خصيصًا لدعم الأهداف الغذائية للأعضاء وتعزيز الشعور المجتمعي عبر توفير الوجبات الخفيفة والمغذية التي تتناسب مع أنماط حياتهم الصحية .

يذكر أن افتتاح فرع باي جيت يمثل خطوة بارزة ضمن خطط فيتنس فيرست للتوسع، والتي تتضمن افتتاح ستة فروع جديدة في دبي وأبوظبي بحلول نهاية العام. ومن خلال 41 فرعًا في 32 موقعًا عبر دول الخليج العربية، تواصل فيتنس فيرست ريادتها في القطاع وتقديم حلول اللياقة البدنية المتميزة لمجتمعها.

يمكن لعشاق اللياقة في دبي الآن الاستمتاع بمزيج مثالي من الابتكار والتصميم والوظائف العملية داخل نادي باي جيت، والذي يضم النادي حوضًا من الماء البارد ومسبحًا بطول 25 مترًا ومنطقة تدريب خارجية مما يوفر للأعضاء خيارات تدريب متنوعة تناسب التمارين عالية الكثافة وتمارين الاستشفاء على حد سواء.

وسواء كنتم ترغبون ببدء رحلتكم في عالم اللياقة أو رفع مستواكم الحالي، فإن فرع فيتنس جيت في باي جيت هو المكان المثالي لتحقيق أهدافكم.

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