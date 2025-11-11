دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "فوو" ، الحائزة على جوائز في مجال تقديم حلول التكنولوجيا المالية، عن شراكتها مع "اي نوفيت"، التابعة لمجموعة إي فاينانس الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي المبتكرة، لإطلاق أول تطبيق محمول بالعلامة البيضاء في البلاد مخصص لطلاب الجامعات. ويجمع هذا الحل الرائد بين التثقيف المالي والدفع الرقمي والتجارب الترفيهية التفاعلية في نظام بيئي موحّد قائم على الهواتف المحمولة.

يتم إطلاق التطبيق بميزات أساسية مثل إصدار الهوية الجامعية الرقمية وشحن المحفظة الإلكترونية وخاصية دفع الفواتير. وقد تم تصميمه بنهج بسيط يركز على الهواتف المحمولة ليمنح الطلاب تجربة مالية ذكية وآمنة وتفاعلية تتماشى بسلاسة مع حياتهم اليومية. كما تعمل البطاقة الجامعية الرقمية كبطاقة تعريف رسمية للجامعة، مما يتيح دخول الحرم الجامعي والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى بطاقة فعلية. ومن خلال دمج الخدمات المالية الأساسية مع خصائص تفاعلية موجهة للشباب، يلبي التطبيق بشكل مباشر احتياجات وتطلعات جيل زد.

أصبح هذا الحل المحمول الأول من نوعه ممكنًا بفضل التعاون الاستراتيجي بين "فوو" و"اي نوفيت" ففي حين تولّت "فوو" تطوير التطبيق وتجربة المستخدم والهندسة الرقمية، قدّمت "اي نوفيت" خبرتها العميقة في إصدار البطاقات الآمنة، وتمكين الخدمات المالية، والدمج مع البنية التحتية الوطنية. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة إي فاينانس المدعومة من الحكومة، تضمن "اي نوفيت" التزام المنصة بأعلى معايير الامتثال وقابليّة التوسّع والأمان، حيث تستضيف جميع الملكيات الفكرية الخاصة بـ "فوو" على سحابة إي فاينانس داخل الحدود المصرية.

تمثل هذه الشراكة أكثر من مجرد تعاون تقني، إذ تعكس رؤية مشتركة لتمكين شباب مصر رقميًا، من خلال الجمع بين مرونة مبتكر التكنولوجيا المالية وبين الثقة والانتشار اللذين تتمتع بهما مؤسسة متوافقة مع توجهات الحكومة.

ومن أبرز الجوانب المميزة للتطبيق منصته المدمجة للألعاب، التي تتيح للطلاب شراء بطاقات ومحتوى داخل الألعاب - وهي استراتيجية تفاعلية صُممت خصيصًا لتلبية اهتمامات جيل زد.

وخلال الأشهر المقبلة، سيتوسع التطبيق ليشمل برنامج ولاء يتيح للمستخدمين كسب النقاط والحصول على مكافآت، مما يعزز من تفاعلهم ويعمّق وعيهم بالسلوكيات المالية.

وفي هذا السياق، علّق غدي الريس، المدير العام في "فوو:"اخترنا التعاون مع "اي نوفيت"، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية كونها المنصة الوحيدة في مصر المعتمدة من الحكومة لمعالجة البطاقات وتمكينها. هذه الشراكة تضمن أن تكون بنية التطبيق التحتية متوافقة تمامًا، قابلة للتوسّع وآمنة."

ويتم استضافة جميع الملكيات الفكرية الخاصة بـ "فوو:" ضمن البنية التحتية السحابية الآمنة التابعة لـ إي فاينانس ، مما يعزز أهمية هذه الشراكة في تمكين وجود التطبيق وضمان وظائفه.

ومن جانبها، صرّحت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "اي نوفيت”، قائلةً: "لطالما كان تركيزنا في السابق على إنتاج البطاقات، ولكن مع هذه الشراكة توسعنا لنقدم تجارب مصرفية رقمية متكاملة تشمل التسجيل والدفع والمعاملات الآمنة عبر الهاتف المحمول. هذا التطبيق ليس مجرد منصة مصرفية، بل هو أداة أسلوب حياة للطلاب".

هذا الحل الفريد من نوعه يدعم رؤية الحكومة لشباب مُمكَّن رقمياً، حيث يوفّر أدوات عملية تجعل الثقافة المالية أكثر سهولة في الوصول وأكثر جدوى وفائدة.

تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية بين الشباب، من خلال الجمع بين أدوات الدفع العملية وتجربة رقمية أولاً تعكس أسلوب حياة الجيل القادم.

حول فوو

فوو هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة، حائزة على جوائز متعددة في الابداع والتقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي. توفر فوو حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً، وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل فوو مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم. برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة فوو حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية، والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

حول اي نوفيت

" اي نوفيت" إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، هي رائدة في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً، إضافة إلى امتلاكها أكبر مركز للتخصيص في إفريقيا. وتدير الشركة عمليات التصنيع والتخصيص ومعالجة ملايين المعاملات سنوياً لصالح شركاء استراتيجيين مثل ميزة و فيزا وماستركارد مما يرسخ مكانتها في طليعة ثورة الدفع الرقمي.

في بداياتها، ركزت "إي نوفيت" على إصدار البطاقات المصرفية للمؤسسات المالية والجهات الحكومية، لكنها تطورت اليوم لتصبح مُمكّناً متكاملاً للتقنيات المالية. وتشمل حلولها حالياً تطبيقات المحافظ الرقمية بعلامات بيضاء، وخدمات التسجيل الرقمي، وحلول التمويل المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات المنظومة المالية الحديثة.

وتبقى " اي نوفيت" ملتزمة بدورها في صياغة مستقبل الشمول المالي، من خلال تقديم حلول مخصصة تساعد الأفراد والمؤسسات على الازدهار في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم.

